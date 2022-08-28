محافظ القليوبية يتفقد أعمال إزالة المبانى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معدلات التنفيذ التى تمت فى أعمال إزالة المباني لتوسعة حرم الطريق الدائري بنطاق مدن القناطر الخيرية وقليوب وحي غرب شبرا وحي شرق شبرا والخصوص والخانكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدائمة للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة للطريق الدائري والخاصة بطريق الخدمة والتى يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل والذى سوف يحقق سيولة مرورية كبيرة بالطريق.

ووجه المحافظ، بتنفيذ كل الأعمال وفقًا للمواعيد المخططة واستمرار التنسيق لرؤساء المدن والأحياء مع اصحاب العقارات لدهان الوجهات لتضفي مظهرًا حضاريًا على المنطقة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لإزالة الاشغالات والقمامة والمواقف العشوائية أعلي وأسفل الطريق الدائري مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت مع التنسيق علي أصحاب المباني المطلة علي الطريق الدائري بنطاق المحافظة بدهان واجهات المباني بألوان موحدة، مشددا عن قطع المرافق علي المباني التي لم تلتزم بالدهان.