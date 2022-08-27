مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله في الغربية

الغربية محمد طارق

لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه اليوم، وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز قطور، بورود بلاغ من نقطة شرطة قطور، باستقبال طفل مصاب بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ، على أثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمدينة قطور، وجرى تحويله إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابتة لحظة وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية إلى محل البلاغ وتبين سقوط طفل يدعي "محمد. ع" مقيم بمدينة قطور من أعلى سطح منزله.

وبسؤال أسرة المجنى عليه، أكدت أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى المنزل أثناء لهوه ولعبه واختلال توازنه وعدم اتهام اى شخص بالتسبب فى ذلك، ولاتوجد شبهة جنائية في الحادث المأساوي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.