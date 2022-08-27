الصحة: تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ204 آلاف مواطن بمستشفى الجلاء التعليمى

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ204 آلاف و 511 حالة، من خلال مستشفى الجلاء التعليمي للولادة التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن العيادات الخارجية استقبلت 150 ألف حالة، في مختلف التخصصات التي تشمل (متابعة الحمل، الحمل الحرج، النساء، أورام النساء) بالإضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تقدم جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وعيادات الأطفال العامة والتخصصية التي تضم عيادات (المبتسرين، المتابعة، النمو، الوراثة، التغذية، أمراض الحساسية، قلب الأطفال، الغدة الدرقية، جراحة الأطفال).

وأضاف، أن العيادات الخارجية تشمل (الجلدية، السمنة والعلاج الطبيعي، الروماتيزم، التأهيل، الأسنان، التخاطب) منوهًا إلى استحداث ورفع كفاءة عيادة قلب الأطفال، وتوفير أحدث جهاز إيكو أطفال، حيث تم تقديم خدمة الفحص الطبي لـ 111 طفلًا، بالإضافة إلى خدمة المتابعة الطبية الدورية للأطفال.

وأكد «عبدالغفار»، أن عدد المترددات على قسم الاستقبال، تجاوز الـ10 آلاف حالة، واستقبل قسم الحضانات والمبتسرين 10 آلاف مولود، فيما قدم قسم رعاية النساء خدماته لـ 161 سيدة من حالات الولادة الحرجة، بمعدل 27 حالة شهريًا، بالإضافة إلى استقبال 46 حالة في قسم رعاية الأطفال.

وتابع أنه تم إجراء 6 آلاف و526 عملية جراحية بقسمي النساء والتوليد، وجراحة الأطفال، بمعدل 1088 عملية شهريًا، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف و467 ولادة، شملت الولادات الطبيعية، والقيصرية شديدة الخطورة، علاوة على إجراء 63 عملية مشيمة متقدمة ومنغرسة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي لنقل الدم الذي قام بتوفير 5094 كيس دم بمختلف الفصائل.

وأوضح «عبدالغفار»، أن قسم جراحة الأطفال، قام بإجراء 174 عملية جراحية ذات مهارة دقيقة شملت (الناسور بين المرئ والقصبة الهوائية، فقدان الأعصاب في القولون، غياب فتحة الشرج، والعلاج الجراحي للانسداد المعوي، غياب جدار البطن في المبتسرين، ضيق بوابة المعدة، استئصال الوحمات الدموية، تصليح العيوب الخلقية في مجرى البول، جراحات أورام البطن والرقبة، مناظير البطن للخصية المعلقة)، مؤكدًا أن هذه العمليات تُجرى بالمجان أو ضمن منظومة التأمين الصحي.

ولفت إلى إجراء 149 عملية جراحية بالمنظار، شملت (استئصال الرحم، الأورام الليفية، علاج السلس البولي بالمنظار، أورام النساء الخبيثة، الغدد الليمفاوية) وذلك من خلال أحدث جهاز للمناظير (4k)، مضيفا أن قسم الأشعة استقبل 15 ألف حالة، تنوعت ما بين (موجات صوتية، دوبلر، مقطعية، ماموجرام، تشخيصية)، مشيرًا إلى أن المستشفى شارك في مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث تم إجراء 72 عملية جراحية بقسم الأورام.

وأضاف «عبدالغفار»، أن المستشفى يعتبر أحد المراكز المتميزة المشاركة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 6146 سيدة بالعيادة الأولية، بمعدل 1024 سيدة شهريًا، وفحص 283 حالة بعيادة الفحص المتقدم، علاوة على التعامل مع جميع الحالات سواء عن طريق التدخل الجراحي أو استكمال كافة الفحوصات اللازمة، وكذلك إجراء 323 حالة أشعة، وسحب 16 تحليل باثولوجي.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم تنظيم أكثر من 50 دورة تدريبية ومحاضرة علمية في تخصصات (أمراض النساء والتوليد، السونار، الحقن المجهري، المناظير، جراحة الأطفال، الإنعاش القلبي لحديثي الولادة، تنظيم الأسرة، الجودة ومكافحة العدوى).

ومن جانبه، لفت الدكتور شريف صفوت مدير عام مستشفى الجلاء التعليمي، إلى عمل توأمة بين مستشفى الجلاء ومعاهد (القلب، الرمد، الكلى) ومستشفى المطرية التعليمي، لإجراء عمليات مشتركة والكشف على المرضى، موضحا أن هذه التوأمة تشمل المجال التنفيذي، والمجال العلمي من خلال تنظيم محاضرات ومناظرات علمية مشتركة بين وحدات الهيئة المختلفة، حرصا على الدور التعليمي للهيئة.