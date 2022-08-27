اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: سنقوم بواجباتنا لحماية المدنيين بطرابلس

السبت، 27 أغسطس 2022 06:48 م
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: سنقوم بواجباتنا لحماية المدنيين بطرابلس اشتباكات طرابلس
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أنها تتابع الاشتباكات الحامية التي لا زالت مستمرة في طرابلس وما خلفته من أضرار بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
 
وأكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان صحفي – حصل اليوم السابع على نسخة منه – أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في طرابلس.
 
ذكرت الداخلية الليبية في بيانها البعثة الأممية والمجتمع الدولي بأن ما يجري في طرابلس ما هو إلا نتيجة طبيعية لغياب الدولة والمؤسسات الأمنية بسبب تشبث الحكومة منتهية الولاية بالسلطة ودعمها غير المشروع لجماعات مسلحة بهدف بقاءها في السلطة، مؤكدة أنه لا يمكن أن يستتب الأمن في طرابلس في ظل توازن الرعب.
 
اشتباكات
اشتباكات

أثار الاشتباكات (2)
أثار الاشتباكات 

أثار الاشتباكات
أثار الاشتباكات

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 


طرابلس

ليبيا

اشتباكات طرابلس

الجيش الليبى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة