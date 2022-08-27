الجفاف قد يكون سببًا لانخفاض ضغط الدم.. تعرف على الأسباب الأخرى

كتبت إيناس البنا

ضغط دم المنخفض أو انخفاض ضغط الدم يحدث عندما يكون لديك ضغط دم عادة ما تكون أقل من 90/60، في مثل هذه الحالات، هناك احتمالية كبيرة للشعور بالتعب أو الدوار.

وفقًا لتقرير "healthline"، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم من أنواع مختلفة حسب سبب الحالة، يحدث انخفاض ضغط الدم بعد الأكل عندما يكون هناك انخفاض في ضغط الدم بعد تناول الطعام أو انخفاض ضغط الدم الانتصابي المعروف أيضًا باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي يحدث عندما يكون هناك انخفاض في ضغط الدم عند التحرك، أي من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، مثل هذه، هناك عدة أنواع أخرى من انخفاض ضغط الدم.

ما هي أسباب انخفاض ضغط الدم؟

النوبة القلبية أو حالة قلبية تضعف الدورة الدموية .

الحمل سبب آخر حيث يحتاج كل من الأم والجنين إلى الدم .

تجفيف أو الإسهال قد يكون أيضًا من أسباب انخفاض ضغط الدم .

عندما يكون جسمك في حالة صدمة ، وهي حالة صحية خطيرة لا تحصل فيها الأعضاء المهمة في الجسم على ما يكفي من الأكسجين .

عندما تكون في الفراش لفترات طويلة ، استرح .

ما الذي يمكنك فعله لرفع مستويات ضغط الدم؟

قم بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم نتيجة لنمط حياة غير صحي ونظام غذائي غير لائق، حاول إجراء تغييرات طفيفة على نمط حياتك وسيساعد ذلك على زيادة ضغط الدم.

اشرب الكثير من الماء

يعتبر الجفاف سببًا لانخفاض ضغط الدم ويمكن علاج ذلك فقط عند شرب كمية كافية من الماء، خلال الصيف وفي ظروف الطقس الحار، تذكر أن تشرب كميات كافية من الماء لأنها يمكن أن تساعد في زيادة مستويات ضغط الدم لديك.

تغيير عادات الأكل

يمكن أن تؤدي عادات الأكل أيضًا إلى انخفاض ضغط الدم ، وبالتالي من المهم أن تأكل جيدًا ولا تجوع نفسك، قد يؤدي تجويع نفسك إلى انخفاض ضغط الدم.

تحدث إلى طبيبك، من المحتمل أن يصف لك طبيبك بعض الأدوية لرفع ضغط الدم إلى المستويات الطبيعية، تأكد من تناول هذه الأدوية كما وصفها الطبيب.