هل تشعر بالدوخة عند الوقوف؟.. فتش عن انخفاض ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

س: ما هو انخفاض ضغط الدم؟ انخفاض ضغط الدم هو انخفاض في ضغط الدم يحدث عندما ينخفض ضغط الدم عن المستويات الطبيعية. يعانى كثير من الناس من الشعور بالدوخة والدوار عند الوقوف، ولا يعلمون أن السبب وراء ذلك قد يكون انخفاض ضغط الدم ، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب حدوث هذا الأمر، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".انخفاض ضغط الدم هو انخفاض في ضغط الدم يحدث عندما ينخفض ضغط الدم عن المستويات الطبيعية.

يقاس ضغط الدم بالمليمترات الزئبقية وتنقسم القراءات إلى شكلين.

الأول هو ضغط الدم الانقباضي والثاني ضغط الدم الانبساطي.

ضغط الدم الانقباضي: هو الضغط الناجم عن انقباض القلب ودفع الدم للخارج.

ضغط الدم الانبساطي: الضغط عندما يرتاح القلب ويتلقى الدم الذى يحمل الأكسجين.



س: ما هو انخفاض ضغط الدم الانتصابي؟ يشير مصطلح "انخفاض ضغط الدم الانتصابي" إلى انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عندما يقف الشخص.

عندما يقف الشخص من وضعية الجلوس أو الاستلقاء ، يحاول الجسم التكيف مع الوضع الجديد من المهم أن يقوم الجسم في تلك اللحظة بدفع الدم إلى الأعلى وتزويد الدماغ بالأكسجين. في الحالات التي يفشل فيها الجسم في القيام بذلك ينخفض ضغط الدم بسبب ذلك قد يصاب الشخص بالدوار أو قد يفقد الوعي.

س: كيفية فحص انخفاض ضغط الدم الانتصابي؟

استلق لمدة 10-15 دقيقة

قم بقراءة ضغط الدم ومعدل النبض

قف بعد الاستلقاء في الوقت المحدد

قم بقياس ضغط الدم ومعدل النبض مرة أخرى على الفور ومرة أخرى بعد دقيقتين و 4 دقائق.

س: ما أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي؟

يتراوح ضغط الدم الصحي المثالي بين 90/60 مم زئبق و 120/80 مم زئبق.

من المعروف أن القراءة التي تقل عن 90/60 مم زئبق تشير إلى انخفاض ضغط الدم.

يعتمد انخفاض ضغط الدم الانتصابي على ضغط دم الفرد. إذا انخفض ضغط دم الفرد بأكثر من 20 ملم زئبقي في الضغط الانقباضي و 10 ملم زئبقي في الضغط الانبساطي، فمن المعروف أن لديهم انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

-انخفاض شديد في ضغط الدم

-غثيان

-الإغماء أثناء الوقوف لفترة طويلة.

-رؤية مشوشة

-السقوط المفاجئ

التعب أو الضعف

دوخة

خفة الرأس

صداع الرأس

تختفي أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي تدريجياً عندما يبدأ الجسم في التكيف مع الوضع الجديد.

يمكن أن تكون الأعراض من أعراض العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يصبح الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم أيضًا عامل خطر للإصابة بالسكتات الدماغية بسبب عدم كفاية إمداد الدماغ بالدم.



س: ما علاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي بدون دواء يجب أن يظل المريض المصاب بانخفاض ضغط الدم رطبًا دائمًا بشرب الكثير من السوائل.

يمكن أن تساعد زيادة تناول الملح في النظام الغذائي أيضًا في إدارة انخفاض ضغط الدم الانتصابي حيث يُعتقد أن الملح يزيد من ضغط الدم.

لا تقف على الفور. أثناء الوقوف من أي وضع أفقي ، من المهم الجلوس أولاً لبعض الوقت ثم النهوض حتى يحصل الجسم على الوقت الكافي للتكيف.

لا تمارس الرياضة بشكل مفرط ، خاصة خلال فصل الصيف أو في ظروف الطقس الحار.

يمكن ارتداء جوارب ضغط الساق لمنع انخفاض ضغط الدم الانتصابي لأنها تعزز الدورة الدموية ومع ذلك ، من المهم استشارة الطبيب حول هذا الأمر.