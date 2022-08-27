إجراء 500 عملية جراحية بالقلب في المجمع الطبى بالإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد البرعى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن قسم جراحة القلب والصدر بمجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- يقدم الخدمات الطبية المتكاملة بنسب نجاح عالمية، حيث تم إجراء أكثر من 500 تدخل جراحى من جراحات القلب والصدر منذ بدء تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وحتى الآن بنسبة نجاح عالمية وصلت إلى 98%، حيث تمثل جراحات القلب أكثر من 35 % منها، ومن الخدمات الجراحية للحالات التى تتطلب التدخل الجراحى لعلاج أمراض القلب والشرايين، الآتي..

وأوضح «البرعي» أن جراحات القلب فى مجمع الإسماعيلية الطبى عديدة، وتتمثل فى "جراحات القلب ذات التدخل المحدود باستخدام المنظار (minimal invasive cardiac surgery)، جراحات زراعة الشرايين التاجية بالقلب النابض دون استخدام ماكينة قلب صناعى وبالطريقة التقليدية، زراعة الشرايين التاجية بواسطة استخدام كامل الشرايين total arterial revascularization، إصلاح وتغيير صمامات القلب، إصلاح العيوب الخلقية للكبار، جراحات جزع الشريان الأورطى (إصلاح الانسلاخات الحادة بالشريان الأورطى وإصلاح تمددات الشريان الأورطي)، الجراحات العاجلة لانسدادات الصمامات القلب الصناعية أو الجلطات، الجراحات العاجلة لشرايين القلب التاجية وضيق الشريان التاجى الرئيسى، الإصابات الحادة بالقلب طعنات أو ارتشاحات بالعشاء التمورى.

وأضاف مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن عمليات جراحات الصدر فى مجمع الإسماعيلية الطبى تتمثل فى "استئصال فص من الرئة، عمليات إصلاح جدار الصدر، وإجراء بذل الغشاء البلورى، وعينات العشاء البلورى وعينات الرئة، والتدخل المحدود باستخدام منظار الصدر لجراحات الرئة والغشاء البلورى، وجراحات الطوارئ لإيقاف النزيف عن طريق منظار الصدر أو الشق الصدرى، والجراحات العاجلة للاسترواح الهوائى باستخدام المنظار أو الطرق التقليدية، ومناظير الشعب الهوائية التشخيصية وإزالة الأجسام الغربية من المجرى التنفسى، واستئصال أورام الرئة وأورام الضلوع، وتركيب أنابيب صدرية.

وأشار إلى أن جميع الخدمات العادية والطارئة لأمراض القلب من خلال فريق يضم أمهر الكوادر الطبية يترأسه أستاذ دكتور سيد فياض- أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، ويضم الفريق الطبى المتميز كلًا من أستاذ دكتور محمد عمرو استشارى جراحة القلب والصدر، الدكتور أحمد خليفة - أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الوردى - أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبدالفتاح - أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور يوحنا إدوارد - أخصائى جراحة القلب والصدر، والدكتور عمرو شلبى - أخصائى جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد العواد - أخصائى جراحة القلب والصدر، وأستاذ دكتور بيير ظريف - استشارى التخدير، والدكتور محمد عبدالوارث استشارى التخدير، والدكتور أحمد محمد على - أخصائى ماكينة القلب الصناعى، وذلك بمعاونة فريق متميز من تمريض العمليات بالمجمع الطبى بالإسماعيلية "ونسمة عيد رضوان، وحسناء حسن محمود، ودعاء عبدالهادى بشرى، ورؤى محمود أحمد، وعوض أحمد أبو المعاطي".