شولتز: تقنين الماريجوانا فى ألمانيا سيحدث سريعا ولم أدخنها أبدًا

كتبت : شيماء عبد المنعم

في تصريحات جريئة، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن تقنين الماريجوانا فى ألمانيا سيحدث سريعا، بينما اعترف بأنه لم يدخنها أبدًا وأن خطط التقنين لم تكن سهلة بالنسبة له، ففي مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، كان المستشار شولتز يتحدث للمواطنين، أمس الخميس، حسبما نشرت وكالة "نوفوستى" الروسية، مؤكدا أنه غالب نفسه لفترة طويلة قبل أن يجد أن التقنين المقرر للماريجوانا، صحيح.



المستشار الألماني أولاف شولتز

وبرر المستشار الألمانى دعمه لتقنين تناول الماريجوانا، إلى أنه "لم يدخن الحشيش قط"، وأضاف شولتز، أن هناك أناسا دخنوا الحشيش وجلبوا لأنفسهم أضرارا نفسية خطيرة لأنهم أفرطوا في ذلك، وفي الوقت نفسه، قال المستشار الألمانى، إن الغالبية العظمى اتبعت تعاملا متحضرا إلى حد ما مع القنب، وهنا أكد أنه ينبغي لهذا السبب أن يتم تقنين القنب "وينبغي أن يتم ذلك بسرعة كبيرة".

وأضاف المستشار أن مثل هذه القضايا مازالت لا تخص الغالبية العظمى، ولكن مع ذلك - حسب قوله - فإن المشكلة قائمة، واختتم المستشار حديثه، "لكننا اتفقنا على أن الزمن يتغير، وبالتالي سنقوم بذلك.. يجب أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة".



تقنين الماريجوانا في ألمانيا سيحدث سريعا

في وقت سابق ، قال رئيس وزارة العدل الألمانية، ماركو بوشمان، إن أول مشروع قانون بشأن تقنين الماريجوانا في ألمانيا ممكن هذا العام، وكانت الحكومة الائتلافية الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتز قد وافقت في السابق على تقنين الماريجوانا بكميات معينة لبيعها للمواطنين البالغين.

ووفقًا لاستطلاع أجري في نهاية عام 2021 لصحيفة Augsburger Allgemeine Zeitung ، فإن حوالي 40% من المواطنين الألمان يؤيدون تقنين الماريجوانا، وهو نفس العدد بالضبط عارض الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا هم الأكثر نشاطًا لصالح تقنين البيع (66%)، بينما يعارض المستطلعون في الفئة العمرية فوق 65 عامًا (54%).