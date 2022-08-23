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شولتز: سنمد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة بينها أنظمة دفاع جوى حديثة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:22 م
شولتز: سنمد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة بينها أنظمة دفاع جوى حديثة شولتز
كتب أحمد عرفة

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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن كندا وألمانيا اتفقتا على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوى والذخيرة وقاذفات القنابل اليدوية، وفقا لروسيا اليوم.

 

 وقال المستشار الألماني: سنواصل توريد الأسلحة، سنمد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي حديثة أخرى، وقاذفات قنابل يدوية، وأطنان من الذخيرة، وأجهزة مضادة للطائرات بدون طيار، ومركبات إنقاذ مصفحة.

 

وفى وقت سابق، أكد المتحدث الرسمى للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر فى الثالث من أغسطس الجارى قراره بإطلاق بعثة لتقصّى الحقائق بشأن حادث سجن أولينيفكا، بأوكرانيا التى وقعت فى 29 يوليو الماضى، بناء على طلب من حكومتى أوكرانيا وروسيا، إذ ستسعى البعثة إلى التحقق من وقائع الحادث، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عند الانتهاء من مهمّتها.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة صرح أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأنه سيعيّن الفريق كارلوس دوس سانتوس (من البرازيل) لقيادة البعثة، وأنه تم تقاسم اختصاصات البعثة مع أوكرانيا والاتحاد الروسي، فضلا عن تشكيل الفريق.

 

وأشار جوتيريش إلى مواصلة العمل للحصول على التأكيدات اللازمة لضمان الوصول الآمن إلى أولينيفكا وأية مواقع أخرى ذات صلة، وذكّر دوجاريك بما قاله جوتيرش: "ببساطة، يجب أن تتمتع بعثة تقصي الحقائق بالحرية للعثور على الحقائق، وأن يكون الفريق قادرا على جمع المعلومات اللازمة وتحليلها".


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