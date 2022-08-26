شباب ملتقى لوجوس الثالث يزورون الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور

كتب ــ محمد الأحمدى

زار أعضاء ملتقى شباب لوجوس الثالث أمس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واستقبلهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحرص على اصطحابهم فى جولة، وقدم لهم شرحًا عن التطوير الذى تم مؤخرًا بها، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها.

وحرص شباب ملتقى "العودة إلى الجذور" على زيارة مزار الشهيد مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية.

وعلى هامش الملتقى استقبل قداسة البابا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ونائبته الدكتورة جاكلين عازر وعدد من ممثلى وزراء الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، ورئيس الأكاديمية البحرية وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من السفراء والقائمين بأعمال سفارات العديد من الدول التى يمثلها شباب ملتقى لوجوس، وذلك فى "جلسة محبة" حسب تعبير قداسة البابا تواضروس "بابا المحبة" فى كلمته التى عبر فيها عن شكره العميق لكافة أجهزة الدولة المصرية على اهتمامها بهذا الحدث، كما أضاف قداسته أن هؤلاء الشباب هم سفراء غير رسميين فى بلادهم وهم بمثابة القوى الناعمة التى تنقل الصورة الحقيقية عن مصر وذلك بعدما زاروها وعرفوها، وتمتعوا بتاريخهم العظيم ولمسوا الإنجازات الكبيرة التى تحدث الآن على أرضها، وهم بذلك يصبحون شركاء فى صناعة مستقبل وطنهم الغالي، ومن خلال مقابلاتهم مع السادة المسئولين ونماذج النجاح التى تعرفوا عليها عن قرب.

وتحدث أثناء اللقاء العديد من الشباب المشاركين من البلدان المختلفة عن مدى سعادتهم بوجودهم فى مصر وانبهارهم واستمتاعهم بكل الزيارات، والمقابلات مع العديد من الشخصيات التى كانت مصدر إلهام بالنسبة لهم.

وشكر الشباب قداسة البابا على هذا الملتقى وعلى اهتمام قداسته بهم ومنحهم مساحة كبيرة من وقت قداسته للتحاور معهم والوجود فى وسطهم خلال هذا الملتقى.

كما زار أعضاء ملتقى شباب لوجوس الثالث التابع للكنيسة الأرثوذكسية أمس قصر عابدين بالقاهرة، حيث استمعوا إلى شرح لمحتوياته، وكيف أنه يعبر عن أكثر من عصر من عصور مصر، ولفتهم روعة ودقة الفن الموجود فيه وفي نهاية الزيارة قدموا الشكر لمستقبليهم من العاملين في القصر التاريخي العريق.



شباب ملتقى لوجوس الثالث خلال زيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية



شباب ملتقى لوجوس الثالث فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية



شباب ملتقى لوجوس الثالث مع قداسة البابا



شباب ملتقى لوجوس الثالث يزورون الكاتدرائية المرقسية بالعباسية



شباب ملتقى لوجوس الثالث يزورون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية