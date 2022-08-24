كرنفال لأطفال مدرسة المجتمع الإفريقى بمشاركة شباب ملتقى لوجوس

كتب محمد الأحمدى

زار أعضاء ملتقى لوجوس الثالث لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم فى نسخته الثالثة، مدرسة المجتمع الإفريقى اليوم الأربعاء حيث نظموا بالاشتراك مع فريق الخدام، كرنفالًا خدميًا لأطفال المدرسة.

وتعد مدرسة المجتمع الإفريقى للتعليم الأساسى والثانوي، إحدى مدارس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى أنشأها قداسة البابا تواضروس الثانى عام 2014 من خلال المكتب البابوى للمشروعات بهدف دعم اللاجئين السودانيين وضمان استكمال تعليمهم. ومنذ إنشائها تخضع المدرسة للإشراف والدعم الكاملين من قبل المكتب البابوى للمشروعات.

وتضمن الكرنفال التعليمى عددًا من الفقرات التعليمية والترفيهية المناسبة لأعمارهم.

وتعمل المدرسة على رفع نسبة المتعلمين فى المجتمع الإفريقى اللاجئ بالقاهرة، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق، وإعدادهم لحياة أفضل، ولها عدد من الأهداف من بينها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمى السودانى وتخفيف العبء عن أولياء الأمور لكى يتمكن الطلبة من دخول امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتهدف أيضًا لإيجاد فرص عمل للشباب والكبارحيث توفر المدرسة فرص عمل لـ 22 معلمًا و ثلاثة عمال، وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالمدرسة خلال العام الدراسى المنتهى (2021 / 2022) 405 طالب وطالبة، بينما يبلغ إجمالى خريجى المدرسة منذ إنشائها 240 طالب وطالبة.

ويقام ملتقى لوجوس للشباب فى نسخته الثالثة حاليًا فى مركز لوجوس بوادى النطرون، تحت شعار back to the roots ويشارك فيه هذا العام 200 من الشباب ينتمون لـ 35 إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من كافة أنحاء العالم.