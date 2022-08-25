6 فوائد للكركم.. منها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

كتب - حسام الشقويرى

قد يكون الكركم هو المكمل الغذائى الأكثر فعالية لصحتك، وتظهر العديد من الدراسات عالية الجودة أن الكركم له فوائد كبيرة لجسمك وعقلك، وتأتى العديد من هذه الفوائد من المكون النشط الرئيسى "الكركمين"، وفقا لما نشره موقع healthline.

وفيما يلى أهم فوائد صحية للكركم والكركمين..

1 - يحتوى الكركم على مادة الكركمين، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وتستخدم معظم الدراسات مستخلصات الكركم الموحدة لتشمل كميات كبيرة من الكركمين.

2 - الكركمين مركب طبيعي مضاد للالتهابات..

يساهم فى علاج الالتهاب المزمن في بعض الحالات الصحية الشائعة، ويمكن أن يثبط الكركمين العديد من الجزيئات المعروفة بأنها تلعب دورًا رئيسيا في الالتهاب، لكن يجب تعزيز التوافر البيولوجي.

3 - يمكن أن يزيد الكركم من قدرة الجسم المضادة للأكسدة..

تشير الدراسات على الحيوانات إلى أن الكركمين له تأثيرات مضادة للأكسدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد.

4 - يمكن أن يعزز الكركمين عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وقبل أن يكون لدى العلماء فهم أفضل للخلايا العصبية كان يُعتقد أنها غير قادرة على الانقسام والتكاثر بعد مرحلة الطفولة، ومع ذلك فهم يعرفون الآن أن الأمر ليس كذلك.

كما يعزز الكركمين مستويات هرمون الدماغ BDNF ، ما يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة وقد يساعد في محاربة العمليات التنكسية المختلفة في دماغك.

5 - قد يقلل الكركمين من خطر الإصابة بأمراض القلب..

أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في العالم لقد درسها الباحثون لعقود عديدة وتعلموا الكثير عن سبب حدوثها، ويساعد الكركمين فى عكس العديد من الخطوات فى أمراض القلب.

6 - الكركم يساعد فى الوقاية من السرطان

السرطان مرض يتميز بنمو الخلايا غير المنضبط، وهناك العديد من أشكال السرطان المختلفة التى يبدو أنها تتأثر بمكملات الكركمين، وتمت دراسة الكركمين كعشب مفيد فى علاج السرطان ووجد أنه يؤثر على نمو السرطان وتطوره.