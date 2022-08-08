5 مشروبات طبيعية تساعدك في إنقاص وزنك.. منها الكركم والنعناع

كتبت فاطمة خليل

إذا كنت تحاول أن تفعل كل ما في وسعك لحرق دهون بطنك، يمكن أن يكون شاى التوابل أفضل اختيار صحى لك، وأثبتت الأبحاث أن هذه التوابل يمكن أن تكون مفيدة في حرق دهون البطن، وفقاً لموقع "Health".

هل التوابل مفيدة في إنقاص الوزن؟



قد تحسن التوابل من صحتك بطرق مذهلة، يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الأمعاء ويمكن أن تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وحرق الدهون لمساعدتك على إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى استخدامها في الطهي، تُستخدم التوابل أيضًا في الصناعات الطبية والصيدلانية ومستحضرات التجميل والعطور كل ذلك لأن التوابل تحتوي على مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات والمعادن التي تعتبر رائعة للحفاظ على صحة الفرد.

فيما يلي بعض وصفات الشاي التي ستساعدك على إنقاص الوزن



1. شاي الكركم والنعناع



أضف الماء، ورشة من الكركم، وبضع أوراق نعناع إلى كوب ونصف من الماء واتركه حتى يغلي.

بعد إبعاده عن النار، قدمه دافئًا مع العسل للتحلية.

أوراق النعناع غنية بالألياف ومنخفضة للغاية في السعرات الحرارية ، والكركم قوي في خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا التي تساعد على منع عسر الهضم والالتهابات.

يمكن أن تساعد هذه المكونات معًا في تقليل دهون البطن.

2. شاي الزنجبيل



نظرًا لنكهته اللذيذة ومزاياه العديدة، فإن الزنجبيل هو أكثر أنواع التوابل شيوعًا التي تضاف إلى الشاي.

ويساعد في تقليل الالتهاب ويتم الحفاظ على قوة الجهاز المناعي من خلال الخصائص المضادة للميكروبات والبكتيريا.

أضيفي الزنجبيل والكركم وأوراق الريحان إلى قدر مع الماء واغليها لمدة 10 دقائق اشربه ساخنًا.

والزنجبيل مثبط طبيعي للشهية، كما أنه يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، اشرب هذا الشاي يوميا لرؤية نتائج أفضل.

3. شاي التوابل



يتكون شاى التوابل من العديد من الأعشاب والتوابل، لفقدان الوزن، تناول بذور الكزبرة وبذور الشمر وبذور الكمون والقرفة وشويها ثم اطحنها.

اغلي بعض الماء وأضف إليها مسحوق التوابل حتى تغلي. أضف عصير الليمون بعد أن يبرد ثم قدمه يمكن أن يسيطر على مستويات السكر في الدم، ويسرع عملية التمثيل الغذائي ، وكل ذلك يساهم في إنقاص الوزن.

4. شاي القرفة



القرفة هي عنصر أساسي في المطبخ، وغنية بالخصائص المضادة للالتهابات وبالتالي ، يمكن أن تعزز حساسية الأنسولين لدى النساء وتخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول

تساعد القرفة في إنقاص الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويسرع عملية حرق الدهون بالإضافة إلى ذلك ، فهي تمتلك صفات مضادة للأكسدة.

5. شاي بذور الكمون



من المعروف أن الكمون يخفف من آلام المعدة وعسر الهضم والإسهال.

قم بتحميص بعض بذور الكمون في وعاء على نار منخفضة وأضف الماء إليها واتركها تغلي، غطي الغطاء لبضع دقائق. وقدم الشاي مع بعض العسل وهذا أحد أفضل الطرق لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن بسرعة.

على الرغم من أنك قد لا تتناول هذه الأنواع من الشاي المتبل ، فلا تنس أن جهود إنقاص الوزن يمكن أن تكون غير مجدية تمامًا ما لم تأكل بشكل صحيح وتمارس الرياضة بشكل جيد.