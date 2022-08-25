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محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام في جولة مسائية

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:41 ص
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام في جولة مسائية جولة المحافظ
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى السلام  بورسعيد  التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 
 
والتقى المحافظ، خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة، بعدد من المواطنين، مستفسرا منهم على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى، والذين أشادوا من جانبهم بالمنظومة الصحية الجديدة، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد. 
 
وأكد محافظ بورسعيد على أن هذا المستوى من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمواطنين والتي لمسها خلال زيارته المفاجئة للمستشفى ولقاءه بالمواطنين، أصبحت النمط السائد لجميع مستشفيات المحافظة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
المحافظ في المستشفى
المحافظ في المستشفى

المحافظ خلال حواره مع احد المواطنين
المحافظ خلال حواره مع احد المواطنين

المحافظ يزور المستشفى
المحافظ يزور المستشفى

 


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