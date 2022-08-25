"الأقصر" تحل مشكلة "فيش" الكهرباء بعمود إنارة ووقوف دراجات أمام المستشفى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وجه اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، رجال رئاسة حي وسط بنظافة ومراجعة وصيانة جميع أعمدة الإنارة، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، بشأن تدلى فيش كهربائي من عمود إنارة، ووقوف دراجات نارية أمام مستشفى الكرنك الدولي، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة لإزالة أسباب الشكاوى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورداً على شكاوى المواطنين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت إزالة أسباب الشكوى وتأمينها تماماً حفاظاً على أرواح المواطنين، أما عن شكوى وقوف دراجات نارية كمنظر عشوائي يتسبب في تشوهاً بصرياً أمام هذا الصرح الطبي، فأكد الدكتور علي الشرابي أنه جاري التنسيق مع إدارة شرطة مرور الأقصر بشأن دراسة وعمل مقترح لحل الشكوى في القريب العاجل، وفي سياق متصل بشأن شكوى أهالي نجع بدران بسرعة رصف الطريق الممتد إلى شارع الحزام الأخضر بمنطقة حي شمال، وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه جاري التنسيق مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر لرصف الطريق.

كما قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة لتفقد أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، والذي يعد أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الأقصر، وامتدادا لمشروع تطوير كورنيش النيل العلوي والسفلي الذي تم الانتهاء منه في عام 2020، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفقا للمواصفات الفنية.

وبدأت محافظة الأقصر، في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الممشى السياحي بشكل متطور وحضاري بتنفيذ إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يعد الممشى متنفسا لأهالي والسائحين ومن أفضل المتنزهات بالمدينة، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع، وتشمل الأعمال تنفيذ شبكة صرف خاصة لصرف المراكب النيلية بطول الكورنيش السفلى، تتكون من 7 بيارات فرعية مزودة بطلمبات تقوم بضخ الصرف على عدد 4 بيارات تجميعية مزودة أيضا بطلمبات لتجميع الصرف وطرده لنقط الصرف الموجودة بالكورنيش العلوى، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وصرف الفنادق العائمة في النيل التي كانت تلوث مجرى النيل، وعمل شبكة خاصة بالحريق تتكون من عدد 12 محبس حريق موزع بطول الكورنيش، وعدد 11 صندوق حريق مزدوجة لإطفاء المحلات تم ربطهم بخزان حريق ذو سعة 240 م3.



مدينة الأقصر تحل مشكلة تدلى فيش كهربائي من عمود إنارة