ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر فى حملات بيطرية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات، بتكثيف حملات التفتيش بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وفى هذا الصدد شن أطباء التفتيش نرمين حسين وسماح رضا أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالإشتراك مع عقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين والتموين، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 62 كيلو جرام من مصنعات الدواجن واللحوم المفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وأكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

كما قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والتى نجحت فى تحرير 13 مخالفة في مدينة إسنا، و17 مخالفة بمدينة الأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمخابز بالمحافظة.

ففى إدارة تموين إسنا تم المرور على الأسواق والمحلات العامة، مما أسفر عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية، شملت ما يلي:- (عدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة - ضبط عدد 144 عبوة مياه غازية كانز سعة العبوة 250 مل+ عدد 72 زجاجة مياه غازية مختلفة الأنواع والأحجام+ 27 علبة عصير سعة العبوة 350 مل بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها - عدد 4 محضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 3 محضر شهادة صحية - مخبز بدون مواصفات - مخبز للتصرف فى عدد 6 شيكارة - مخبز بدون ميزان).



جانب من ضبط اللحوم منتهية الصلاحية بالأقصر



ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة بالأقصر