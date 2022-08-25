اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 09:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر فى حملات بيطرية بالأقصر.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:30 ص
ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر فى حملات بيطرية بالأقصر.. صور مصنعات دواجن ولحوم مجهولة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات، بتكثيف حملات التفتيش بقيادة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وفى هذا الصدد شن أطباء التفتيش نرمين حسين وسماح رضا أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، بالإشتراك مع عقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، ومباحث التموين والتموين، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 62 كيلو جرام من مصنعات الدواجن واللحوم المفروم غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وأكد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على أن الحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

كما قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والتى نجحت فى تحرير 13 مخالفة في مدينة إسنا، و17 مخالفة بمدينة الأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمخابز بالمحافظة.

ففى إدارة تموين إسنا تم المرور على الأسواق والمحلات العامة، مما أسفر عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية، شملت ما يلي:- (عدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة - ضبط عدد 144  عبوة مياه غازية كانز سعة العبوة 250 مل+ عدد 72 زجاجة مياه غازية مختلفة الأنواع والأحجام+ 27 علبة عصير سعة العبوة 350 مل بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها - عدد 4 محضر عدم إعلان عن الأسعار - عدد 3 محضر شهادة صحية - مخبز بدون مواصفات - مخبز للتصرف فى عدد 6 شيكارة - مخبز بدون ميزان).

جانب من ضبط اللحوم منتهية الصلاحية بالأقصر
جانب من ضبط اللحوم منتهية الصلاحية بالأقصر

 

ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة بالأقصر
ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة بالأقصر

 

ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر
ضبط 62 كيلو مصنعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر

الاقصر

حملات بيطرية بالاقصر

اخبار اليوم

ضبط لحوم مجهولة المصدر

اخبار الاقصر

حملات على الجزارة والمحلات

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

رفع 1603 طن مخلفات وأتربة وتراكمات فى حملات نظافة وتجميل بمدينة الأقصر

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:00 ص

حياة كريمة بالأقصر.. حفر نفق أسفل ترعة الرمادي لربط محطات الصرف الصحي.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 08:00 ص

رئيس جهاز طيبة الجديدة بالأقصر: المدينة إحدى مدن الجيل الثالث على مساحة 9546 فدان

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:55 م

ياطالع النخل هاتلى معاك فرحة.. انطلاق موسم حصاد البلح البرحى من مزرعة الملك فاروق بالأقصر.. تضم 135 نخلة والإنتاج يزيد على 67.5 طن فى الموسم.. ومدير المزرعة: الانتاج يتم تصديره وجزء منه يباع بالسوق المحلى.. صور

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة