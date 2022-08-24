6 فوائد صحية غير عادية للفجل ستجعلك تحبه.. تقوية المناعة الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

الفجل من الخضراوات الجذرية التى تحتوى على مجموعة من الفوائد الصحية لا حصر لها، فهو ليس غنيًا بالفيتامينات فقط، لكنه أيضًا مضيف لمضادات الأكسدة التى تساعد فى حماية جسم الإنسان بطرق مختلفة، وفى التقيرر التالى نوضح الفوائد الصحية لتناول الفجل، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

ما لا تعرفه عن الفجل..

- الفجل من الخضراوات ذات الجذور العشبية التى تحتوى على كمية عالية من الألياف والبوتاسيوم.

- يحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك والفلافونويد على حد سواء.

- تحتوى على كميات كبيرة من الفيتامينات، مثل فيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ك.

بالإضافة إلى ذلك، فهى تحتوى على كمية عالية من مضادات الأكسدة، إلى جانب الألياف والزنك والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والحديد والمنجنيز.



ما هى الفوائد الصحية للفجل؟

1. يحفظ كرات الدم الحمراء، ويساعد الفجل على منع تلف خلايا الدم الحمراء عن طريق توفير المزيد من الأكسجين للدم، وهذه واحدة من الفوائد الصحية الأساسية للفجل.

2. غنى بالألياف، عندما تبدأ فى تناول الفجل يوميًا كجزء من تناول السلطة بكميات كبيرة، فإنه سيساعد بلا شك على تحسين نظام الهضم لديك، ويمنع ضعف الكبد والمرارة، والفجل مسئول أيضًا عن تنظيم إنتاج الصفراء.

3. حماية القلب، يعتبر الفجل أيضًا مصدرًا رائعًا لأنثوسيانين، المسئول عن الأداء الوظيفى السليم لقلبك، وهذا أيضًا أحد أهم الفوائد الصحية للفجل.

4. يتحكم فى ضغط الدم، الفجل يحتوى على البوتاسيوم، ما سيساعدك على خفض ضغط الدم والحفاظ على تدفق الدم تحت السيطرة، الفجل ضروري لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

5. تقوية المناعة، يحتوى الفجل على كمية عالية من فيتامين C، ما يساعد فى حالات السعال ونزلات البرد الشائعة، ويعزز مناعتك بشكل عام، نظرًا لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سى، فإنه يساعد أيضًا فى حدوث الالتهابات ويمنع الشيخوخة المبكرة مما يمنحنا سببًا آخر لاستهلاكه يوميًا.

6. رائع للبشرة، تحتوى على فيتامين سى، فيتامين معروف بفائدته الكبيرة للبشرة يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين، يساعد الفجل أيضًا في تعزيز الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للبشرة من خلال محاربة الجذور الحرة.