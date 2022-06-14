للحفاظ على صحة المعدة والأمعاء.. تناول الفجل

فاطمة ياسر

نشرت صحيفة "إزفيستيا"، بعض الخضروات المهمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء، حيث أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء، وخبيرة التعذية الروسية، بعض الخضروات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الأمعاء، ومنها الفجل.

فالفجل يعد من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، وتناوله يحسن عمل الأمعاء والمعدة بشكل ملحوظ لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف، التي تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، والحفاظ علي صحة الأمعاء، كما أنه يجعلك تشعر بشكل ملحوظ بالشبع لفترات زمنية طويلة تجعله علاج فعال للراغبين في التخلص من الوزن الزائد.

وأثبتت الدراسات الطبية، أن الفجل يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، وفيتامين سي، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة العظام والشعر والجلد، وأيضا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروسات.

يحتوي الفجل علي عنصر السيليكون النادر والمهم وضروري لعمل الأمعاء وحالة العظام والجلد والشعر والأظافر، كما أنه يحتوي علي عناصر الكوبالت والنحاس والموليبدنوم والكروم، الضرورية للحفاظ على مستوى الهرمونات الطبيعي في الجسم، كما أن الفجل يعد ضروري ومفيد ويتم إضافته للنظام الغذائي، للحصول علي فوائده.