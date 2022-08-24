يونيسف ويونسكو يقدمان مساهمة بـ7 ملايين دولار للتعليم في إيسواتيني

كتبت : هند المغربي

ساهمت منظمتى الأمم المتحدة اليونيسف واليونسكو بأكثر من 7 ملايين دولار في إتاحة التعليم لجميع الأطفال، بما في ذلك من خلال منصات التعلم عن بعد والمستندة إلى الويب المتنوعة، وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وأِشار المتحدث الأممي إلى أن فريق الأمم المتحدة، بقيادة المنسق المقيم جورج واشيرا، يواصل تقوية استجابات إيسواتيني لآثار الأزمات المتعددة ، بما في ذلك كوفيد-19، وكذلك إعصار Eloise ، والاضطرابات المدنية في يونيو ومؤخرا الحرب في أوكرانيا.

ولفت المتحدث الأممي الى انه تعمل مبادرة النقد مقابل العمل التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي ، من خلال وزارة الأشغال العامة ، على خلق فرص عمل في المجتمعات لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي بين 340 ألف شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.