مدير هيئة الرعاية الصحية بمراكز الإسماعيلية: توفير عيادة للكشف عن أمراض القلب

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، اليوم، جولة تفقدية بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، رافقة خلالها دكتورة منى منير مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتفقد الدكتور أحمد البرعى خلال الجولة سير العمل داخل أقسام مركز طب الأسرة بعرايشية مصر، والخدمات التى يقدمها والمشكلات التى يواجهها المنتفعين للحصول على أعلى مستوى لجودة الخدمات الطبية المقدمة، واستمع إلى آراء المترددين على المركز.

ووعد الدكتور احمد البرعى خلال الجولة بدراسة توفير عيادة للكشف عن أمراض القلب وتوفير جهاز "Echocadiography "بمراكز ووحدات الرعاية الأولية.

كما وعد خلال الجولة بدراسة توفير عيادة تخصصية بوحدات ومراكز تقديم الرعاية الصحية الأولية للعظام ، وخلال الجولة أطمئن على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبيه بالمركز، وشدد على التنسيق والتواصل المستمر من خلال إدارة رضا المنتفعين لتوصيل العلاج لكبار السن، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم للحصول على الخدمات الطبيه والعلاجية المقدمة لهم، وشدد على العاملين بالمركز على ضرورة الانصات الجيد للمترددين على المركز، وسرعة الاستجابة لهم باعتبار رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة هدف استراتيجى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبمثابة جواز السفر للمرور نحو مستقبل أفضل للرعاية الصحية بالمنشآت الصحية، وشملت الجولة التفقدية الأقسام الطبية المختلفة من عيادات طب الأسرة، والأسنان، والطوارئ، والمعمل، والصيدلية، والأشعة.



جانب من جولة الدكتور أحمد البرعى على الوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإسماعيلية



جانب من جولة الدكتور أحمد البرعى على الوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإسماعيلية



جانب من جولة الدكتور أحمد البرعى على الوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإسماعيلية



جانب من جولة الدكتور أحمد البرعى على الوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإسماعيلية



جانب من جولة الدكتور أحمد البرعى على الوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإسماعيلية



جانب من جولة الدكتور أحمد البرعى على الوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالإسماعيلية