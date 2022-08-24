رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل ختام المؤتمر الكشفى الثانى

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الكشفى الثانى بجامعة قناة السويس، والذى استمر فى الفترة من 22- 24أغسطس 2022.



وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الكشافة تبني إنسان مثقف يعتمد عليه، فكل التحية لأبنائنا من كشافي وكشافات جامعة قناة السويس وكل شباب الحركة الكشفية بالجامعات المصرية والعربية، واتمنى لهم جميعا التقدم وتنمية وبناء الذات، وهو ما تسعى الكشافة له دائما، والأنشطة الطلابية بشكل عام.

كما رحب الدكتور مندور بالدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وبجميع ممثلي وزاراتى التعليم العالي والشباب والرياضة، والجمعيات الكشفية المركزية، والفرعية.

أقيم المؤتمر الكشفي وحفل الختام بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور هدى فرج أمين عام الجامعة.



وخلال الحفل تم عرض فيديو ختامي لأهم أنشطة المؤتمر الكشفي بدورتيه الأولى، والثانية، وشراكة الجامعة مع جمعيات المرشدات والكشافة،و مشروعات الخدمة العامة التي قام بها جوالة جامعة قناة السويس، والعروض الفتية، والمعارض التي شهدتها فعاليات المؤتمر.



ومن ناحيته، رحب الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بقيادات وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة والحركات الكشفية المركزية والفرعية بمصر، وأوضح أن النجاح هو حليف المؤتمر الكشفي الثاني الذي استمر من ٢٢- ٢٤ أغسطس، وساهم في صقل المهارات، واكتشاف المواهب، والتعاون المشترك والحضور الدائم في اللقاءات المحلية والقمية ، وشرفت الجامعة بمشاركتها بالمؤتمرات الكشفية العربية والمحلية، وقد أعلن الدكتور عنيم توصيات المؤتمر في تحديد موعد سنوي للمؤتمر الكشفي بالجامعة، وتوسيع قاعدة المشاركة لتضم الجامعات المصرية و العربية، وتفعيل السياسات الكشفية العالمية بالجامعة، ومشاركة جوالي الجامعة في المؤسسات الكشفية الرئيسية والفرعية.

هذا وقدم مندوبو وممثلو الجمعيات الكشفية المركزية والفرعية الشكر لقيادات الجامعة على حسن الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الكشفي الثاني، وبصمتها البارزة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

واشارت إيمان عبد الجابر وكيل الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات أن الحركة الكشفية تقوى الشخصية والقيادة وتجعله صاحب قرار وصاحب رأى، وأكدت على التجانس بين اتحاد الكشافة والمؤسسات التى تعمل فى الحركة الكشفية، ويهدف هذا التعاون لمصلحة الشباب صمام الأمة، وتمنت أن يكون هناك مؤتمر كشفى ضخم يجمع جميع الجامعات المصرية بالتعاون مع جمعيات الكشافة.

وشجعت منى الأمين نائب جمعية المرشدات المركزية فريق الكشافه وتمنت لهم مزيد من الريادة، فجامعة قناة السويس جامعة رائدة .

واشاد الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بطلاب الكشافه، إن الهدف من الحركه الكشفيه هو تنمية النشئ و الشباب لتحقيق أقصى إستفاده من قدراتهم البدنيه و العقليه والإجتماعيه و الروحيه باعتبارهم أفراد ومواطنين مسئولين وأعضاء في مجتماعاتهم المحليه والاقليميه والعالميه.



وفى ختام الحفل تم تكريم رؤساء الوفود وتسليمهم درع الجامعة ، وعلى هامش ختام المؤتمر الكشفي- أقيم المعرض الفني للمشغولات اليدوية والأعمال الفنية للجوالين والجوالات المشاركين بالمؤتمر.

