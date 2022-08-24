اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:32 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بالمدينة الشبابية وفندق الخارجة الحكومى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:32 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بالمدينة الشبابية وفندق الخارجة الحكومى محافظ الوادي الجديد يتفقد سير الأعمال بالمدينة الشبابية
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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 تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بفندق الخارجة ومبنى المدينة الشبابية، بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستضافة الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية، حيث رافقه في الجولة المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، و ياسر عبد التواب نائب رئيس المركز.

وتفقّد المحافظ مستجدات الأعمال بغرف وأجنحة الفندق وصالات الاستقبال وحمام السباحة، مُوجهًا بإعداد مقايسة لتركيب وحدات طاقة شمسية وسخانات شمسية، وإنشاء أجنحة إقامة على الطراز البيئي، وتجهيز الكافيتريا لخدمة رواد الفندق.

وفي سياقٍ متصل، تفقّد الزملوط سير الأعمال بمبنى المدينة الشبابية، مُوجهًا بتدعيم المبنى بمحول كهرباء، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب والكافيتريات، واستغلال سطح المبنى كمتنفس للرواد والمقيمين.


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