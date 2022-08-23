محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية ومشروع زراعة الكثبان الرملية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد و ياسر عبد التواب نائب رئيس المركز والمهندس أحمد يوسف وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال الموقف الإنشائي لمقر فرع المجلس القومي للمرأة والمحكمة والتشطيبات النهائية بالمباني الخاصة بالمديريات المختلفة، ووجه بسرعة البدء في أعمال توسعة وتطوير الطريق بمدخل مطار الخارجة.

كما تفقد المحافظ مشروع تثبيت وزراعة الغرد الرملي بمحيط محطة تنقية مياه الشرب التي تخدم المجمع، موجهًا بالبدء في زراعة شتلات الأعلاف والأشجار المثمرة لتعظيم الاستفادة من الغرد ومنع زحف الرمال على المحطة.