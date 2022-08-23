محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية ومشروع زراعة الكثبان الرملية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد و ياسر عبد التواب نائب رئيس المركز والمهندس أحمد يوسف وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة.
وتابع المحافظ أعمال الموقف الإنشائي لمقر فرع المجلس القومي للمرأة والمحكمة والتشطيبات النهائية بالمباني الخاصة بالمديريات المختلفة، ووجه بسرعة البدء في أعمال توسعة وتطوير الطريق بمدخل مطار الخارجة.
كما تفقد المحافظ مشروع تثبيت وزراعة الغرد الرملي بمحيط محطة تنقية مياه الشرب التي تخدم المجمع، موجهًا بالبدء في زراعة شتلات الأعلاف والأشجار المثمرة لتعظيم الاستفادة من الغرد ومنع زحف الرمال على المحطة.
وفى سياق آخر، أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد عن تنفيذ يوم حقلى بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية تحت إشراف الدكتور خالد عبدالحفيظ محمد رئيس الفريق العلمي للنهوض بمحصول الذرة الشامية بالمحافظة ومتابعة الدكتور خالد عبد الحفيظ رئيس الحمله والمهندس أحمد عبد السلام مدير إدارة الإرشاد ومشاركة عدد من شباب المهندسين والمزارعين .
وتحدث عبد الحفيظ عن الأهميه الاقتصاديه لمحصول الذره الشامي وعن العمليات التي تجري علي المحصول في هذه الفترة من خف وعزيق وري وكيفيه فحص النبات لكشف الإصابات بالحشرات وخاصه دوده الحشد الخريفية .
كما جرى عرض شرحا مفصلا عن المبيدات الموصي بها من الوزاره وطرق اضافتها و الأصناف المنزرعه حقل مشاهده وحقل تعليمي .
وفي سياق متصل، استكملت مديرية الزراعة بالمحافظة فعاليات دورة المكافحة المتكاملة لاهم امراض الزراعات المحمية.
وشرحت الدكتور شيماء ناجي الباحث بمعهد بحوث أمراض النبات، الأمراض النيماتودية وتاثيرها علي انتاجية المحاصيل تحت نظم الزراعات المحمية وأهم الأمراض النيماتودية المنتشرة في مصر وطرق أخذ العينات النيماتودية من التربة والجذور وطرق المكافحة المتكاملة للأمراض النيماتودية .
جانب من اليوم الحقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
جانب من اليوم الحقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ
زراعة الوادي الجديد تنظم يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
زراعة الوادي الجديد تنظم يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
زراعة الوادي الجديد تنظم يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
زراعة الوادي الجديد تنظم يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع المصالح الحكومية
يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة
يوم حقلى ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة بالوادى الجديد
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