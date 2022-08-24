محافظ أسيوط يبحث مع "الأمريكية للتنمية الدولية" تنفيذ عدد من المشروعات

أسيوط-هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" وكاثلين كيرش ولامبرت نيجنزي أعضاء فريق العمل بالوكالة واللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ،وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" لتعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة بتمويل من الوكالة الأمريكية.

و خلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة ويضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ،محطة رفع دير درنكة المدمجة ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد وعدد 3 آلاف وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي قام وفد الوكالة بزيارتها خلال زيارتهم للمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط، بفريق عمل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "USAID" وزياراتهم المستمرة والمتكررة للمحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي تمولها الوكالة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي موجهًا لهم الشكر لاهتمامهم ودعمهم لتنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" والذى يستهدف زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في بعض محافظات الصعيد فضلًا عن التعاون مع شركة مياه الشرب لإنشاء أكبر معمل مركزي بشركة المياه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المعمل المركزي الذي سيصبح بمثابة معمل مرجعي على مستوى جميع مناطق الشركة بإحتوائه على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي) سيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال الأسابيع القليلة القادمة معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

واستعرض المهندس عاطف عزت معدلات التنفيذ بالمشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة منها مشروع إنشاء مركز تدريب وخدمات إقليمي مزود بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تعزز سرعة الأداء الخدمي والعمل تحت نطاق هوية موحدة والتمكن من الإرتقاء بكفاءة جميع العاملين بالشركة فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذى لمشروع محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة، والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيهًا لخدمة قري (بهيج، العدر، أولاد محمد) بمركز أسيوط والتي تصل طاقنها الإنتاجية إلى 63 لتر/ث لخدمة حوالى 35 ألف نسمة والمتوقع أن يصل عدد المستفدين إلى 47 ألف مواطن بحلول عام 2050 موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه ومساندته تنفيذ مشروعات الوكالة بالمحافظة وتذليل كافة العقبات للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى إنه في ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه "IWSSTA" يجرى استكمال أعمال انشاء معمل مركزي عالي الجودة بالمحطة التشيكي بمنطقة شرق أسيوط والذي سيتم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذي سيقدم خدماته للمحافظات ومحافظات الصعيد مشيرًا إلى تفقد فريق العمل بالوكالة لبعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية.

كما أوضح اللواء مهندس هشام درة إنه يتابع بصفة مستمرة وميدانية الموقف التنفيذي للأعمال ومعدلات الانجاز في المشروعات وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي تمولها الوكالة الامريكية، لافتًا إلى أهمية ورش العمل التدريبية التي تنظمها الشركة في مجال توطين صناعة لوحات تحسين معامل القدرة لتخفيض استهلاك القدرة الكهربائية غير الفعالة من الشبكة الكهربائية داخل شركات الصعيد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة أسيوط من خلال ورشة تصنيع اللوحات بمركز صدفا ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSSTA في مجال ترشيد الطاقة وتحسين معامل القدرة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه منوهًا إلى أن شركة مياه أسيوط نجحت خلال عامين منذ بدء البرنامج في توفير ما يزيد عن ٢ مليون جنيه من معامل القدرة بنشر لوحات المكثفات المصنعة ذاتيًا بما يعادل توفير ١٪ من إجمالي تكلفة الكهرباء سنويًا ضمن الخطط التي وضعتها الشركة القابضة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الكهرباء بالتوازي مع خطط مصر الطموحة في مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكل المواطنين بسعر مناسب، من خلال مشروعات مبادرة حياة كريمة أو من خلال التوسع في أعمال التحلية.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع