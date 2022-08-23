محافظ أسيوط يعلن بدء سحب كراسة الشروط لحجز وحدات المجمع الصناعى بعرب العوامر

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، عن فتح باب سحب كراسات الشروط للمستثمرين الراغبين في حجز الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب بنظام الإيجار أو التمليك ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة كل من العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ، وسعيد سالم إبراهيم وكيل وزارة فرع خدمات الاستثمار بأسيوط واسماعيل أبوالليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية.



وقال محافظ أسيوط إن فكرة الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص تهدف إلى توفير الجهد والعناء لخدمة المستثمر، حيث يتم تسليمه الوحدة الصناعية كاملة الإنشاءات وتتمتع بكافة المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع فضلا عن مباني إدارية وخدمية ووحدة صحية وبنك ومسجد ومطاعم وكافيتريات فضلا عن مساعدة المستثمر فى استخراج المستندات واستصدار كافة التراخيص الصناعية اللازمة.



ودعا المحافظ الشباب ورواد الأعمال بإستثمار الفرصة للبدء في إقامة المشروع الصناعي الخاص بهم لاسيما وأن كافة أجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل مؤكدًا أن هذه المجمعات الصناعية تأتي على رأس أولويات الدولة ويلقى دعماً غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في إنشائها وخاصة لأهل الصعيد لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب.



وكلف اللواء عصام سعد كل من مدير هيئة الاستثمار ومدير فرع هيئة التنمية الصناعية بأسيوط بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمتقدمين وتسهيل عملية حصولهم على كراسة الشروط الموجودة بمقر الهيئة بالديوان العام، كما يمكن طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية موجها بإتاحة كافة تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الإلكترونية للهيئة.



من جانبه أوضح مدير فرع هيئة الاستثمار بأسيوط مزايا تأسيس المشروعات طبقًا لقانون الاستثمار والتي منها على سبيل المثال إعفاءات جمركية في حالة استيراد الآلات والمعدات الخاصة بنشاط الشركة ومنح توصيات بالافراجات الجمركية للمصانع والآلات والمعدات ومستلزمات ، وخامات الانتاج بدون الحاجة للقيد في سجل المستوردين والمصدرين (لتشجيع الصناعة) لافتا إلى إن فرع هيئة الاستثمار بديوان عام المحافظة يخدم المستثمر في التأسيس أو خدمات ما بعد التأسيس وعلاوة على إعفاء عقود القرض والرهن من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وعقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأسمائها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما يمنح القانون حوافر استثمارية خاصة خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.



وأضاف مدير فرع التنمية الصناعية بأسيوط إنه تم طرح الوحدات بنظامى التمليك أو الإيجار مضيفا أنه بالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك فقد تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10 سنوات قابلة للتجديد كما تم تأجيل تحصيل ايجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 اشهر الأولى من استلام الوحدة كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد اقصى في نفس القطاع ويمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة فضلا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الانتاج والخامات. بالإضافة الى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه.



جدير بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية حددت طريقة التقديم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/الممثل القانونى الأصلى للشركة) وتسحب الكراسات ابتداءًا من اليوم الثلاثاء 23 أغسطس ويتم التقدم بالطلبات في خلال 15 يوم الأولى من كل شهر على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاد الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة على أن يتم سحب الكراسات والتقدم من خلال كلاً من المقر الرئيسي للهيئة وفروعها وكذلك فروع الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.