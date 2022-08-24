قصور الثقافة تنظم أنشطة متنوعة بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى.

وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه تم فى قصر ثقافة العريش افتتاح معرض الفنان المهندس جمال فودة بقاعة معرض الفنون التشكيلية بالقصر، أعقبة عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية وقدمت "ياحببتى يا مصر، أمانة أمانة، وباقة من الاغاني الوطنية".

وأضاف محمد نبيل، كما استكملت فعاليات الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة العريش، بورشة "تعليم فنون تشكيلية" للأطفال والشباب الموهوبين بطريقة أكاديمية، وتنفيذ ورشة تصوير زيتى للشباب الموهوبين.

وبمكتبة الطفل تم عمل ورش في مجالات "القراءة الحرة، الرسم للأطفال" تنفيذ عزة زعلول، وإشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر، وفى بيت ثقافة قاطيه تم عمل ورشة "اكتشاف وتنمية مواهب" فى مجال الشعر للطالب محمود عودة سالم، تدريب عبدالعزيز جرير إشراف مدير البيت أحمد عبدالصاحى.

وأشار إلى أنه قامت المكتبة العامة بالعريش بتنفيذ محاضرة بعنوان "المواطن" تقديم مرفت أحمد تحدثت فيها عن حب الوطن والولاء له وبخاصة مصرنا الحبيبة التى ذكرت فى القرآن الكريم وأن بها خير أجناد الأرض فيجيب علينا أن نحافظ عليها بالعمل والعلم ومواكبة هذا العصر من التكنولوجيا المتجددة يوميا حول العالم.

وتابع أنه قام قصر ثقافة بئر العبد بعمل محاضرة بعنوان "كرونا إلى أين" حاضرها سليم على إبراهيم، وحث الحاضرين على أنه يجب اتخاذ كافة التدابير اللأزمة للحفاظ على النفس والآخرين بحضور مسئول النشاط إبراهيم سالم .