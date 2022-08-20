محافظ شمال سيناء يكرم الأوائل في الشهادات العامة والأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اللواء عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء أوائل الشهادات العامة والأزهرية ، خلال احتفال المحافظة الذى أقيم فى المدينة الشبابية الدولية بالعريش.

وأقيم الاحتفال بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم،الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم العربية والشرعية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية من خلال التوسع فى انشاء المدارس خاصة المدارس التجريبية التى وصلت إلى 10 مدارس خلال 3 أعوام مما ساهم فى القضاء على قوائم الإنتظار، مشيرا لدعم وسط سيناء بعدد 20 أتوبيسا لخدمة العملية التعليمية بالوسط ونقل الطلاب بالمجان .

وأعلن عن نجاح العملية التعليمية بالمحافظة، و بلغت نسبة النجاح فى الثانوية العامة الى أكثر من 85 % .

وأشار المحافظ إلى استعداد المحافظة للعام الدراسى الجديد موجها الشكر للطلاب وأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال العام الدراسى ، والشكر لمجالس الأمناء التى دعمت العملية التعليمية ، كما وجه التحية لجميع العاملين فى قطاع التعليم على مستوى المحافظة بشقيه العام والأزهرى ، وشكر كل من ساهم فى دعم العملية التعليمية ، والقائمين على رعاية الاحتفال بتكريم الأوائل .

وقدم المحافظ شهادات التقدير لعدد 122 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والأزهرية، وتقديم الجوائز المالية بقيمة 51 ألف جنيها كتبرعات من رجال الأعمال للطلاب المتفوقين ،كما تم تكريم الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الادارة المركزية السابق للمنطقة الأزهرية لما قدمه من دعم للتعليم الأزهرى بالمحافظة .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على الفخر والاعتزاز بما قدمه الأوائل من جهد للتفوق وما بذله العاملون مشيرا الى زيادة عدد مدارس التعليم الفنى الى 35 مدرسة ، وجارى انشاء مدرسة أخرى للصيد البحرى ، وذلك بخلاف المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات .

وأضاف الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم العربية والشرعية أنه تم تكريم الطلاب من أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية مشيرا الى شكر الطلاب وأولياء أمورهم لما بذلوه من جهد ومثابرة حتى نالوا التكريم .