فوز 26 مرشحا مدعوما من ترامب بـ"التجديد النصفى".. ودونالد: ليلة انتصارات رائعة

كتبت: نهال أبو السعود

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفوز عدد من المرشحين المفضلين له في الانتخابات التمهيدية الذين قدم لهم الدعم في موسم 2022، وسخر من خسارة الديمقراطيين أمام مرشحيه في منشور كتبه على حسابه الرسمي بموقع تروث سوشيال الذي يمتلكه.

كتب ترامب: "تبدو وكأنها ليلة رائعة لجميع الانتصارات - مرشحون رائعون !!! 26 و 0 الليلة ، حول العديد من السباقات الضيقة إلى انتصارات كبيرة وسهلة. بشكل عام خلال السنوات الأربع الماضية ، 98.4% على التأكيدات!"

كان ترامب قد أيد مازحا المرشحين الديمقراطيين مثل دان جولدمان ، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية في نيويورك ليلة الثلاثاء. وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال الأسبوع الماضي: "إنه لشرف عظيم لي أن أؤيده بشدة .. لا أفعل ذلك بسبب حقيقة أنه ترأس لجنة الإقالة وخسر ، ولكن لأنه كان مشرفًا وعادلاً وذكيًا للغاية".

في موافقات أكثر جدية ، هزم عضو الكونجرس الجمهوري عن ولاية فلوريدا ، مات جايتس ، المدعوم من ترامب ، مارك لومباردو التنفيذي السابق لشركة FedEx في الانتخابات التمهيدية مساء الثلاثاء. جاء الانتصار على الرغم من أن جايتس يخضع للتحقيق بشأن مزاعم الاتجار بالجنس بخصوص قاصر.

وحصل عضو كتلة الحرية في مجلس النواب ، الذي ينفي هذه المزاعم ، على تأييد ترامب يوم السبت وصفه الرئيس السابق بأنه "مقاتل لا هوادة فيه من أجل الشعب الرائع في منطقة الكونجرس الأولى في فلوريدا!"

وفي ولاية فلوريدا التي ينتمي اليها الرئيس السابق دونالد ترامب، فاز الجمهوريون باكتساح في مساء امس بعد فوز كل من كات كاماك ، وجون رذرفورد ، وماركو روبيو ، وجوس بيليراكيس ، ونيل دن ، وآنا بولينا لونا.

ومن بين الفائزين الجمهوريين الآخرين المدعومين من ترامب أعضاء الكونجرس الحاليون فيرن بوكانان وجريج ستيوبي وسكوت فرانكلين وبايرون دونالدز وبريان ماست وماريو دياز بالارت وكارلوس جيمينيز.

وتشمل انتصارات نيويورك التي صادق عليها ترامب عضو الكونجرس الجمهوري الحالي نيكول ماليوتاكيس وإليز ستيفانيك والنائبة كلوديا تيني.