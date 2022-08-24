فوائد البيض المسلوق.. يبنى عضلاتك ويشعرك بالشبع

كتبت نهير عبد النبى

البيض من أفضل أنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، حيث تحتوى بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على فيتامين أ، الفولات، فيتامين ب، فيتامين ب 12، الفوسفور، السيلينيوم.

يحتوى البيض أيضًا على كميات مناسبة من فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والكالسيوم والزنك، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد البيض المسلوق هى:

- يحتوى البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، لكن تناول البيض لا يؤثر سلبًا على نسبة الكوليسترول فى الدم بالنسبة لغالبية الناس.

يؤدى تناول البيض باستمرار إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول HDL "الجيد"، والذى يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

- يحتوى البيض المسلوق على مادة الكولين، وهى مادة مغذية مهمة لا يحصل عليها معظم الناس بما يكفى، حيث يستخدم الكولين لبناء أغشية الخلايا وله دور فى إنتاج جزيئات الإشارات فى الدماغ، إلى جانب وظائف أخرى مختلفة.

- يحتوى البيض المسلوق على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يحتوى البيض المسلوق على مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين المهمة جدًا لصحة العين ويمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

- قد يحتوى البيض المخصب بأوميجا 3 على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يعتبر تناول هذه الأنواع من البيض وسيلة فعالة لتقليل الدهون الثلاثية في الدم.

- يمكن أن يساعد تناول كمية كافية من البروتين فى إنقاص الوزن وزيادة كتلة العضلات وخفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام.

- يشبع البيض بشكل كبير وقد يقلل من تناول السعرات الحرارية فى وقت لاحق من اليوم، وقد يؤدى تناول البيض بانتظام إلى تعزيز فقدان الوزن.