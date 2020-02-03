اضرار الافراط فى تناول البيض

كتبت إيناس البنا

على الرغم من فوائد البيض التى لا تعد ولا تحصى، إلا أن الإفراط فى تناول البيض قد يضر صحتك، ولكن رغم ذلك لا يوجد عدد محدد من البيض يمكن للشخص تناوله كجزء من نظام غذائي صحي، مخاوف تناول الكثير من البيض تأتى من حيث ارتفاع نسبة الكولسترول ومخاوف أمراض القلب، السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن صفار البيضة يحتوى على نسبة عالية من الكولسترول.

كان يعتقد في البداية أن استهلاك الكولسترول يؤدى إلى رفع مستويات الكولسترول في الجسم بشكل كبير، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك فقد أظهرت الأبحاث أن البيض لا يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday".

أضرار الإفراط فى تناول البيض:

زيادة الوزن

بشكل عام يعد البيض مصدرًا معتدلًا للسعرات الحرارية، ولكن بعض الأصناف مثل بيض البط والأوز التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون لها أيضًا قيمة حيوية أعلى.

وبالنظر إلى الإفراط فى تناول الطعام أو تناوله الذي يتجاوز مجرد الاحتياجات الغذائية الفردية فإن زيادة الوزن هى أحد الآثار الجانبية المحتملة إذا تناولت الكثير من البيض.

ارتفاع الكولسترول فى الدم

أظهرت الدراسات الحديثة أن الكولسترول في الغذاء لا يرفع بشكل مباشر وفورى مستويات الكولسترول في الدم، لأن الجسم ينظم إنتاجه الخاص من الكولسترول للحفاظ على توازن معين، ولكن إذا كنت فردًا صحيًا بشكل عام دون وجود أمراض مزمنة وذات وزن طبيعى، فإن تناول المزيد من البيض الموصى به عادة لن يؤدى إلى رفع مستويات الكولسترول فى الدم.

فى الوقت نفسه، يمكن أن يسبب تناول الكثير من البيض زيادة فى الوزن لدى أى شخص، نتيجة لارتفاع نسبة الدهون الغنية بالسعرات الحرارية.

البيض الكثير سيئ لمرض السكر

مرض السكر هو اضطراب استقلابي يتميز بحالة مستمرة من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأحد المتطلبات الرئيسية لإدارة مرض السكر هو فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي للحفاظ على أعراض المرض تحت السيطرة.

ونظرًا لأن الكثير من المصابين بالسكر من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن تناول الكثير من البيض لا ينصح به بسبب محتواه المرتفع من الدهون والذى يشجع على زيادة الوزن، لذا ينصح بعض الأطباء حتى يتجنب مرضى السكر البيض كليًا بسبب محتواهم الدهني.

الالتهاب

ربما يكون أكبر ما يثير القلق عن تناول الكثير من البيض هو حقيقة أنها توفر كميات زائدة من الدهون التى تسبب زيادة الوزن والتى تزيد من مستويات الالتهاب فى الجسم.

فى الواقع هناك حاجة إلى إحداث توازن لتناول الطعام بشكل معتدل بشكل عام وكذلك بكميات كافية، ولكن ليس بشكل مفرط من الأطعمة الحيوانية على وجه الخصوص، بما فى ذلك البيض.

رائحة الجسم السيئة

واحدة من أكبر الآثار الجانبية لتناول الكثير من البيض هي التسبب فى رائحة الجسم السيئة، فمعظم الناس الذين يتناولون البيض يعانون من رائحة كريهة الرائحة، مع رائحة تشبه الكبريت أو تذكرنا بالبيض الفاسد.

السبب الذي يجعل الناس يحصلون على الغازات ذات الرائحة الكريهة، بعد تناول الكثير من البيض هو أن البيض غني طبيعيا بمركبات الكبريت ذات الرائحة المسؤولة عن هذه الروائح.

الغثيان والقيء

تناول الكثير من البيض يسبب الغثيان والقيء بسبب وجود كميات كبيرة من الدهون في صفار البيض، الدهون عادة ما تكون صعبة فى الهضم والوجبات الغنية بهذه المغذيات الكبيرة قد تنتج عسر هضم خفيف مع اضطراب في المعدة. بالنسبة لبعض الأشخاص قد يستغرق الأمر بضع ساعات حتى يتوقف الغثيان، بينما قد تترك الآخرين معدة حساسة لبضعة أيام بعد تناول الكثير من البيض.