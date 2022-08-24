زوجة تتهم زوجها أمام محكمة جنح مصر الجديدة بالتعدى عليها أثناء رؤية أطفالها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة جنحة ضرب ضد زوجها، واتهمته بسوء معاملتها والتسبب لها بالضرر المادى والمعنوى، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، وطالبت بمعاقبته عما لحق بها من أضرار، لتؤكد: "أخشى على حياتى بسبب اعتياده الإساءة لى، ما دفعنى للإنفصال عنه وهجر المنزل وانتظار حكم الطلاق، ولكنه لاحقنى بدعوى رؤية الصغار، وهناك انهال على بالضرب والسحل وكاد أن يتسبب بإصابتى بعاهة مستديمة".

وتابعت الزوجة بدعواها: "قدمت ما يثبت الضرر الذى لحق بي بعد سحلي وضربي، لأعيش وأنا خائفة بسبب ملاحقته لى ورفضه تطليقي، ومحاولته إجباري على العودة لمنزله ومحاولته خطفى عدة مرات، والتسبب لى بكسر ومشكلة طبية بعينى اليمنى ما زالت حتى الآن أخضع لعلاج بها، وقدمت تسجيلات لكاميرا مركز الشباب لإثبات الواقعة، فزوجى عصبى بشكل جنونى، ويفقد أعصابه سريعا لأتفه الأسباب".

وأشارت الزوجة: "زوجى يصر على إجبارى على التنازل عن حقوقى علما بأن مؤخر صداقى يصل لـ 800 ألف جنيه، بخلاف مصوغاتى ومنقولاتى التى تصل قيمتهم لمليون و100 ألف جنيه، ومحاولته إيذائى جسديا بعد تعديه على انتقاما منى على هجره، ما دفعنى لطلب تدخل أهله لإقناعهم بتطليقه لى ولكنهم رفضوا".

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.