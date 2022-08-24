بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا ..بوريس جونسون يزور كييف فى رحلة مفاجئة

كتبت رباب فتحى

قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، إن أوكرانيا "تستطيع وستنتصر في هذه الحرب" وذلك فى تصريح له خلال رحلة مفاجئة إلى كييف، بعد ستة أشهر بالضبط من بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته عن حزمة جديدة بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا ، بما في ذلك 2000 طائرة بدون طيار حديثة.

وجاءت أنباء زيارته في أعقاب تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن روسيا تجد نفسها في "وضع هش للغاية" ، حيث تتقدم قواتها في منطقة دونباس الأوكرانية "أمتار في الأسبوع ، وليس أميالاً".

وأضاف الوزير البريطاني اعتقاده بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد الأراضي قريبًا ، مشيرًا إلى الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين ، والتي قال إنها أعلى من نظرائهم الروس.

ومع احتفال أوكرانيا بعيد الاستقلال يوم الأربعاء ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده "ولدت من جديد" من خلال كفاحها من أجل الحرية.

وأضاف "ظهرت أمة جديدة في العالم يوم 24 فبراير في الساعة 4 صباحًا. لم تولد ، بل أعيدت ولادتها. أمة لا تبكي ولا تصرخ ولا تخاف. لم نهرب. لم نستسلم. ولم ننسى ".