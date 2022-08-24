اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:36 م
أكرم القصاص
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الداخلية الروسية تعلن عن مكافأة للمساعدة فى القبض على عضوين بكتيبة "آزوف"

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 04:05 م
الداخلية الروسية تعلن عن مكافأة للمساعدة فى القبض على عضوين بكتيبة "آزوف" الشرطة الروسية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن منح مكافأة لمن يساعد في القبض على قياديين اثنين من كتيبة "آزوف" الأوكرانية، بدعوي أنهما ساهما فى بتعذيب وقتل جنود روس، وفقا للمادة 317 من القانون الجنائي الروسي.


وقالت مصادر رسمية في وزارة الداخلية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "المطلوبين هما: كونستانتين نيميشيف، وسيرغي فيليشكو، المتهمين بتعذيب وقتل أفراد من الجيش الروسي".


واتُهم "نيميشيف" و"فيليتشكو" ، وخلص التحقيق الأولي إلى أن القائدين في آزوف، المطلوبين للعدالة عذبا جنودا روسا وقتلوهم بقساوة ، وتم وضعهما على قائمة المطلوبين، واتخذ قرارا باعتقالهما غيابيا. 


 


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