الحبس سنة لـ عامل بسوهاج لإتجاره فى المواد المخدرة

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ف"، عامل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدئرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وهادى هائل، بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط مباحث البلينا مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش وبعد تقنين الاجراءات كشفت التحريات قيام المتهم بترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز.

تم إعداد كمين للمتهم، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.