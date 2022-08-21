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السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 21 أغسطس 2022 02:35 م
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج السجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.أ" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات دائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وضياء دهيس، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز  جرجا عندما وردت معلومات لضابط مباحث مركز جرجا عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة ، ويقوم بترويج بضاعته على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف ، وبعد تقنين الاجراءات تاكدت حة المعلومات الواردة من احد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة  وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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