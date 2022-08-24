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البنتاجون: بعض أنواع الأسلحة الواردة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا لن تصل إلا بعد 3 سنوات

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:34 م
البنتاجون: بعض أنواع الأسلحة الواردة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا لن تصل إلا بعد 3 سنوات أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي ، البنتاجون ، كولين كال أن بعض أنواع الأسلحة الواردة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، التي أعلنت عنها واشنطن الأربعاء، لن تصل أوكرانيا إلا بعد ما بين سنة و3 سنوات من الآن، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي: أما أنظمة الأسلحة الواردة في هذه الحزمة، فنتحدث عن الأنظمة التي سيستغرق توقيع العقود بشأنها أشهرا، وقبل أن تصل إلى أوكرانيا ستمر في بعض الحالات سنة واحدة وبعض الحالات الأخرى سنتان أو ثلاث.

وأوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي أن حزمة المساعدات الجديدة محسوبة على الأمد الطويل، ويجب أن تدعم كييف خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن الأولوية تتمثل في تزويد أوكرانيا بصواريخ GMLRS الموجهة لأنظمة HIMARS لردع القوات الروسية.

 


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