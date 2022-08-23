اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة وقنابل قبل هجومهم على متجر رياضى مغربى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:29 م
هولندا تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة وقنابل قبل هجومهم على متجر رياضى مغربى الشرطة الهولندية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الشرطة الهولندية القبض على أربعة أشخاص في مدينة  أنتويرب، قبل محاولتهم الهجوم على متجر خاص بلاعب الكيك بوكسنج المغربى جمال بن صديق، والهجوم عليه إثر مشاحنات قديمة مع شقيقه سعيد بن صديق المتورط في قضايا تجارة مخدرات.
 
وكانت سيارة الهولنديين قد لفتت انتباه الشرطة، وبعد اعتقالهم عثرت الشرطة على سلاح ناري وقنابل حارقة في السيارة، بحسب كاتو بيلمانس من مكتب المدعي العام في أنتويرب.  
 
وأوضحت الشرطة أن المتهمين كانوا بصدد الهجوم على أحد المتاجر بالمنطقة والتي تمت مهاجمته 3 مرات من قبل، حيث تم كسر الباب من قبل، والقاء قنبلة حارقة بداخله، كما كتبوا كلمة "لص" على الستائر. 
 
وقبل أسبوع ، تعرض المبنى لإطلاق نار من بندقية كلاشينكوف، وتم القبض على  شابين بعد وقت قصير من الهجوم بحوزتهما رشاش.
 
وذكرت قناة AT5  الهولندية، كان المتجر المعني مملوكًا لعائلة الكيك بوكسنج المغربى جمال بن صديق، وكان شقيقه سعيد بن صديق، يدير متجرًا للهواتف في هذا المبنى، ولكنه متورط في عدد من تحقيقات قضايا  المخدرات، ويقال إنه يتجادل مع العملاء الذين يشتبهون في أنه سرق جزء من شحنة مخدرات خاصة بهم .
 
 

هولندا

الشرطة الهولندية

تجارة المخدرات

كلاشينكوف

جمال بن صديق



الموضوعات المتعلقة

شرطة هولندا تعتقل 30 متظاهرا بعد إصابة 4 ضباط فى احتجاج على إجراءات كورونا

الإثنين، 03 يناير 2022 01:46 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12..السودان تحل131جمعية متهمة بـ"تمويل الإرهاب.. بريطانيا تمدد سلطات المجالس المحلية..شرطة هولندا تعتقل زعيم عصابة مخدرات.. أول إصابة بكورونا لحيوان أليف بكوريا

الأحد، 24 يناير 2021 12:03 م

شرطة هولندا تضبط رجلا بحوزته أداة حادة فى مدرسة بنات الملك بـ"لاهاى"

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 04:25 م

شرطة هولندا تفكك أكبر مختبر كوكايين.. وتعتقل 17 شخصا بينهم 3 هولنديين وتركى

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 08:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة