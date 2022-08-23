هولندا تضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة وقنابل قبل هجومهم على متجر رياضى مغربى

كتبت: هناء أبو العز

ألقت الشرطة الهولندية القبض على أربعة أشخاص في مدينة أنتويرب، قبل محاولتهم الهجوم على متجر خاص بلاعب الكيك بوكسنج المغربى جمال بن صديق، والهجوم عليه إثر مشاحنات قديمة مع شقيقه سعيد بن صديق المتورط في قضايا تجارة مخدرات.

وكانت سيارة الهولنديين قد لفتت انتباه الشرطة، وبعد اعتقالهم عثرت الشرطة على سلاح ناري وقنابل حارقة في السيارة، بحسب كاتو بيلمانس من مكتب المدعي العام في أنتويرب.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين كانوا بصدد الهجوم على أحد المتاجر بالمنطقة والتي تمت مهاجمته 3 مرات من قبل، حيث تم كسر الباب من قبل، والقاء قنبلة حارقة بداخله، كما كتبوا كلمة "لص" على الستائر.

وقبل أسبوع ، تعرض المبنى لإطلاق نار من بندقية كلاشينكوف، وتم القبض على شابين بعد وقت قصير من الهجوم بحوزتهما رشاش.

وذكرت قناة AT5 الهولندية، كان المتجر المعني مملوكًا لعائلة الكيك بوكسنج المغربى جمال بن صديق، وكان شقيقه سعيد بن صديق، يدير متجرًا للهواتف في هذا المبنى، ولكنه متورط في عدد من تحقيقات قضايا المخدرات، ويقال إنه يتجادل مع العملاء الذين يشتبهون في أنه سرق جزء من شحنة مخدرات خاصة بهم .