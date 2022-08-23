محافظ جنوب سيناء يدشن مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر ديوان عام المحافظة لتدشين والاعلان عن انطلاق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء الذكية.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء احمد الاسكندارني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، والمعنيين بالإعلان والتدشين، للمشاركة في المشروعات الوطنية الخضراء الذكية .

وأعلن المحافظ عن انطلاق فاعليات مسابقة المشروعات الخضراء الذكية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

مضيفا ان المبادرة تستهدف 6 فئات وهي" المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة و المشروعات المحلية الصغيرة وخاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفه للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".

وأكد المحافظ علي ضرورة توافق المشروعات المقدمة مع المعايير والتي تستهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ علي الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي.

وأهاب المحافظ بضرورة الاهتمام للمشروعات المقدمة حيث ان المحافظة تشرف باستقبال المؤتمر المقام بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل مشيرا الي ان مدينة شرم الشيخ اقيم بها العديد المشروعات الصديقة للبيئة منها مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وتحويل عدد 800 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين وكذا مشروعات الطاقة الشمسية كما استمع المحافظ لعدد من المقترحات المقدمة في هذا الإطار واعلن انه سيتم التحفيز دائم للجهات التي ستشارك بمبادرات قوية.

وأعلن "فودة" عن فتح باب التقديم اعتبارا من 21 اغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل ويتم إعلان المشروعات الفائزة منتصف سبتمبر المقبل لمشاركه 18 مشروع من كافة محافظات الجمهورية بمؤتمر المناخ المزمع إقامته نوفمبر المقبل.