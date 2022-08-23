خبير طاقة عالمى: الانبعاثات الحرارية فى مصر 0.6 % وأهمها من إنتاج الكهرباء

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور هانى النقراشى، خبير الطاقة العالمى، وعضو المجلس الإستشارى العلمى لرئيس الجمهورية، إن مصر تسعى إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر، وعلينا أن نرى تأثير مصر بالنسبة لدول العالم فيما يخص الانبعاثات الحرارية، والتى وصلت لنصف فى المائة، مؤكدا أن أكبر جزء هو الإنباعاثات الضارة الخارجة من إنتاج الكهرباء.

وأضاف الدكتور هانى النقراشى فى إتصال بقناة "إكسترا نيوز" عبر تطبيق زووم، أن الشمس تأتى بانتظام نهارا، ولكن توجد بعض العواصف والسحب التى تحجب رؤية الشمس، كما أن هناك طرق لاستغلال حرارة الشمس وتخزينها لإنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أنه فى مصر حدثت تغييرات فى بعض الأشياء وكان التغيير أكثر من المتوقع كالتدخين فى المواصلات العامة، فابالتوعية وجدنا أن المواطن علم بأن وسائل المواصلات ليست حكرا عليه كى يدخن فيها فأضطر إلى أن يطفىء السيجارة قبل إستقلاله الحافلة.

وأكد أن الهند والصين وأمريكا أكثر الدول استخداما للفحم لاستخراج الكهرباء فى الصناعة، وهم من أكثر الدول الملوثة.