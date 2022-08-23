إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة بمدخل بوابة مستشفى أسيوط الجامعى التابعة بمدينة أسيوط.

وتلقي اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم اول أسيوط يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة وبالانتقال، وتبين صحة الواقعة بتصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعى، وتم سحب السيارة وإزالة العوائق من الطريق العام بمعرفة الشرطة، وتم تسيير حركة المرور، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على النيابة.