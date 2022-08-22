اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

موسكو: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكى

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:08 ص
موسكو: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكى بوتين وزيلينسكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف جينادي جاتيلوف، أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا أكبر في محاولات إنهاء الصراع واتهم الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بالضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات، متابعا: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكى.

 

وأضاف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف: "الآن، لا أرى أي احتمال لإجراء اتصالات دبلوماسية"، مشيرا إلى أنه كلما استمر الصراع، زادت صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي، موضحا أن الأمم المتحدة أصبحت غارقة في التسييس وهذا أضر بسلطتها ومنظماتها.

 

وتابع ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف : ليس لدينا أي اتصالات مع الوفود الغربية، ومن ناحية البروتوكول لا نرى ولا نتحدث بعضنا البعض.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة