وزير دفاع روسيا: خبراؤنا يدرسون الأسلحة الغربية التى تم الاستيلاء عليها بأوكرانيا

وذكر شويجو - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن "علماؤنا ومصانعنا تتعامل مع الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، نحن ننظر من جانبين، الأول هو إمكانية مكافحة هذه الأسلحة وكيف، وما الذي يمكن أن يجابهها، من ناحية أخرى، كيف يمكن إصابتها، ومعرفة أهم عيوبها، وهذا العمل لايزال مستمرا، وهو يجري بنجاح كبير بشكل عام".

وأضاف: أن مدفع هاوتزر "أم-777" والأنظمة الصاروخية الأجنبية ومجمعات "NLAW" المضادة للدبابات وصواريخ "جافلين" وأنظمة "ستينجر" والأسلحة النارية الأجنبية وغيرها يتم إصلاحها بشكل صعب للغاية.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع سلاح وذخيرة في منطقة أوديسا الأوكرانية يحتوي على صواريخ "هيمارس" الأمريكية وأنظمة دفاع جوي غربية الصنع أخرى.

وذكر بيان للوزارة، أن "القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ "هيمارس" الأمريكية وأنظمة دفاع جوي غربية الصنع أخرى في منطقة أوديسا".. مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 100 شخص وسبع وحدات من المركبات المدرعة في منطقتي نيكولايف وخيرسون.

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي استهدف أيضا أكثر من 30 من العسكريين الأوكرانيين في منطقة نوفوميكايلوفكا في دونيتسك"، لافتا إلى "تدمير مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيا يحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية - في بيانها - إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "M777" بالقرب من بلدة "كنيازيفكا" بمنطقة خيرسون، مؤكدة إسقاط تسع طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واعتراض قذيفة واحدة من نوع "MLRS Alder".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.