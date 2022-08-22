وأوضح باتروشيف - خلال مؤتمر عن طريق الفيديو بين ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والدول الأعضاء في مجموعة "الآسيان"، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية، وأنه لا يستبعد فرض واشنطن عقوبات على الصين بتهمة محاولة تغيير الوضع الراهن في تايوان.

وفي سياق منفصل، أصدرت محكمة "ليفورتوفو" الروسية، مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي؛ خطط لنقل مواد أولية إلى الخارج تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت المحكمة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الاثنين، إلى أنه بقرار من المحكمة تم احتجاز المشتبه به نيروش ألكسندر فاليريفيتش، لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل.

يذكر أنه بحسب القانون الجنائي الروسي، تطال عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات كل من يدان بتهمة نقل المواد الخام والمواد والمعدات والتقنيات والمعلومات العلمية والتقنية والأعمال (الخدمات) من روسيا التي يمكن استخدامها في إنشاء أسلحة الدمار الشامل.

وفي سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 عنصر من القوميين الأوكرانيين المتطرفين واعتراض 8 صواريخ من نوع "هيمارس" الأمريكية في مقاطعة خيرسون.

وذكرت الوزارة الروسية - في بيان الاثنين، أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة اللواء 102 للدفاع الإقليمي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل نحو 30 عنصرا قوميا، وتدمير 14 وحدة من المعدات العسكرية، مشيرة إلى أنه في منطقة نيكولاييف، جرى توجيه ضربات مركزة على المواقع القتالية للواء الميكانيكي الـ 28 التابع للجيش الأوكراني، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا من القوميين المتطرفين وتدمير 7 مركبات مدرعة، كما استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 8 مواقع لقيادة القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية، بما في ذلك 6 مستودعات للذخيرة ورادار لمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" ومنصات صواريخ "بوك" ومجمع للرادار الأمريكي المضاد للبطاريات.

وأشارت "الدفاع الروسية" أيضا إلى القضاء على نحو 100 من القوميين الأوكرانيين وتدمير دبابتين و15 مركبة من خلال الضربات النارية على مواقع اللواء الآلي 72 في منطقة "زايتسيفو" ولواء الدفاع الإقليمي رقم 112 في منطقة "أرتيوموفسك"، ولواء الدفاع الإقليمي 101 في منطقة "ياكوفليفاكا".

وتابع البيان:"كجزء من القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير فصيلتين من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية "جراد" في مناطق مستوطنتي كوديما وسوليدار و3 فصائل من مدافع "Hyacinth-B" في سيريبرينكا ومياكي بدونيتسك ولبماني في منطقة ميكولاييف، بالإضافة إلى فصيلتين من مدافع الهاوتزر "D-30" في مواقع إطلاق النار في كوروبوتشكينو وتشوجوييف بمنطقة خاركيف"، لافتا إلى إسقاط 5 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق إيجوروفكا وبلاجوداتنوي وستيبنوي في دونيتسك، وتشكالوفو في منطقة خيرسون، ودفوريتشونوي بمنطقة خاركوف.