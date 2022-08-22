وأضاف إيفانوف، خلال لقاء صحفى على هامش فعاليات منتدى "الجيش-2022"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "فى إطار البرنامج الحكومي الروسى لتطوير صناعة الفضاء، سيتم بناء منصة جديدة لإطلاق صواريخ ثقيلة فى قاعدة بليسيتسك الفضائية".

وأوضح أن "المنصة الجديدة من المفترض أن تكون جاهزة لإطلاق الصواريخ قبل عام 2025، وبالتوازى مع أعمال بنائها ستحصل القاعدة والمناطق المحيطة بها على بنى تحتية جديدة، بما فيها مبان ومجمعات سكنية ومراكز رياضية وترفيهية وكل ما هو ضرورى لحياة العاملين فى القاعدة وعوائلهم".

وتعمل روسيا خلال السنوات الماضية على توسيع وتطوير قاعدة "بليسيتسك" ومطار فوستوتشنى الفضائى، حيث باتت تعتمد عليهما بشكل كبير في إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية .