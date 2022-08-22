العربية: واشنطن حذرت سفير روسيا الأسبوع الماضى من تصعيد الحرب فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت سفير روسيا الأسبوع الماضى من تصعيد الحرب فى أوكرانيا.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بوقف العمليات العسكرية فى محطة زابوريجيا النووية وفى محيطها.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زاباروجيا، اليوم الاثنين، مقتل مدنى وإصابة آخر جراء قصف أوكرانى على منطقة محطة زاباروجيا النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا التابع للجانب الروسى فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وتقع محطة زاباروجيا النووية قرب مدينة إينرجوجراد، وهى فى الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.