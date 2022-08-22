الرقابة الإدارية تحتفل بتخريج أولى دفعات الدبلوم الأكاديمي في الحوكمة.. صور

اختتمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فعاليات برنامج الدبلوم الأكاديمى فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد رقم (١) بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس بالدبلوم، ودارسى الدبلوم، حيث تم تنفيذ البرنامج فى ضوء اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر المختلفة فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتنمية المهارات والمعارف المرتبطة بهذا المجال، وشارك بالبرنامج 21 دارس من مختلف قطاعات الدولة وتم عقده خلال الفترة من 1 فبراير 2021حتى 31 يناير ٢٠٢٢ بمقر الأكاديمية.

وفى كلمته شكر الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية جامعة القاهرة ممثلة فى أستاذ دكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأعضاء هيئة التدريس بدبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد على جهودهم فى إنجاح البرنامج الأول، متطلعا لاستكمال البرامج القادمة والتى تؤهل للحصول على الدرجات الأكاديمية المختلفة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتنفيذ آليات الحوكمة لضبط الأداء الحكومى والوقاية من الفساد، كما شكر الدارسين على انتظامهم وتحصيلهم الجيد للمواد الدراسية والتفاعل البناء مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة التدريس، وقام عبد الشافى بتكريم أوائل الدبلوم وشكرهم على جهودهم.

وحرصت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على إلمام خريجى دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد بمستجدات المعارف المختلفة فى مجالات الاقتصاد المؤسسي، الإطار التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد، الإدارة الاستراتيجية، إدارة نظم المعلومات، السياسات الاقتصادية، إدارة الموارد البشرية، مناهج البحث، السلوك التنظيمي، السياسات العامة، التسويق الاجتماعي، واقتصاديات التمويل.

وخلال الاحتفال، استعرض الوكيل دكتور محمد سلامه مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد أهم نتائج البرنامج الأول من الدبلوم الأكاديمي، وقام بعرض فيلم تسجيلى عن فعالياته.

كما قامت غادة على عضو مجلس النواب بإلقاء كلمة نيابة عن دارسى الدبلوم أشادت فيها بالدور المحورى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى إعداد دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، وبأعضاء هيئة التدريس وتقدمت بالشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية لما شهدوه من اهتمام بتنفيذ البرنامج على النحو الذى أصقل معلوماتهم حول العديد من القضايا المتعلقة بالدولة وكيفية مواجهتها.

والجدير بالذكر أن دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد هو دبلوم أكاديمى يؤهل للحصول على درجة الماجستير الأكاديمى فى الحوكمة ومكافحة الفساد، ويتم بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.