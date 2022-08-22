الاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر: الفيضانات أثرت على 4 آلاف أسرة فى سيرلانكا

كتبت : هند المغربي

أفاد تقرير للاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر وفقا لمركز إدارة الكوارث أنه تأثر أكثر من 4000 أسرة في عشر مناطق حيث تم الإبلاغ عن العديد من الانهيارات الأرضية وسقوط الصخور وانهيار الجدران في منطقتي نوارا إليا وكاندي مما أدى إلى إغلاق خط السكك الحديدية والطرق الرئيسية في عدة أماكن وتضررت عدد من المنازل جراء الفيضانات. وفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا

وأشار التقرير الى أنه بسبب الأمطار الغزيرة ، تضررت مرافق المياه والصرف الصحي الموجودة في هذه المناطق وغمرت المياه ، بما في ذلك خطوط الصرف الصحي. بسبب تأثير الانهيارات الأرضية .

وكشف التقرير عن تعطل نقل البضائع إلى المناطق المتضررة بسبب انسداد الطرق وكذلك نقص الوقود بالإضافة إلى ذلك ، سوف تحتاج الأسر إلى دعم لتغطية احتياجاتها الأساسية الفورية حيث تقلصت فرص العمل المحلية بسبب استمرار هطول الأمطار وتفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تؤثر باستمرار على الحالة الاقتصادية للأسر.