إحالة سيدة وعامل للجنايات بسبب استدراجها شقيقتها ليعتدي عليها زوجها بمطروح

مطروح - فريق المحافظات

أحالت نيابة مطروح، كلا من " ر.ك.م" عامل، و" أ.ن.ال" ربة منزل، إلى محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار مصطفى قايد محمود، وسكرتير المحكمة محمود بلال، لمحاكمتهم في اتهامهم بخطف المجني عليها "م.ن.ال" ربة منزل بالتحايل، والتعدي عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3972 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من المجني عليها بقيام المتهم الأول بالتعدي عليها، وتصويرها والمتهمه الثانية شقيقتها بخطفها بالتحايل، لارتكاب الواقعة بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، قيام المجني عليها "م.ن.ال" ربة منزل، بالذهاب إلى منزل شقيقتها المتهمة الثانية " ا.ن.ال" ربة منزل، بناء علي طلبها لمساعدتها في أعمال نظافة المنزل، فقامت المتهمة الثانية بإعداد مشروب شاي ووضعت فيه مادة مخدرة أفقدت المجني عليها وعيها.

وعقب استيقاظ المجني عليها، وجدت نفسها في غرفة النوم، وقام المتهم الأول "ر.ك.م" عامل زوج شقيقتها، بالتعدي عليها ، فانصرفت مسرعة إلى منزلها.

ثم عاودت المتهمة الثانية مهاتفة المجني عليها تليفونيا، وهددتها بالصور والمقاطع المصورة التي التقطها زوجها لها، وإرغامها على الامتثال إلى رغبة المتهم في مواقعتها، وعدم الإبلاغ، وعند وصولها لمنزل المتهمين قام المتهم بحرق ملابسها وهددها بالقتل والإيذاء وقام بمواقعتها كرها عنها، حال مساعده المتهمة الثانية، فقامت بالإبلاغ بالواقعة.

تبين من فحص هاتف المتهم، وجود مقاطع مرئية وصور على هاتفه للمجني عليها، أثناء التعدي عليها، وبالعرض علي النيابة ، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح لمحاكمتهم، بجلسة 4 سبتمبر القادم.