إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بمتابعة مسئولي التخطيط والمتابعة بالإدارات الفرعية لـ 61 مركز شباب على مستوى 8 إدارات فرعية بالمحافظة، والتي أسفرت عن تحويل العاملين بمركزي شباب للشؤون القانونية لتغيبهم عن العمل فى الأوقات الرسمية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت المتابعات للتأكيد على حسن سير العمل ومتابعة تنفيذ الأنشطة، وسجلات الإيرادات والمصروفات والمخازن وتسجيل البيانات، والعضوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنفيذ التعليمات الخاصة بحمامات السباحة والأكاديميات (كرة القدم - الكاراتية - الكونغ فو).

كما وجه المتابعين العاملين بمراكز الشباب بضرورة تواجد لوحة الإعلانات بوجهة المركز موضح بها أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالمركز كلا بتخصصه، مع خطة نشاط الشهر الحالى، ووجود بيانات كاملة عن المدربين بالأكاديميات المختلفة، وتقسيم العاملين بالفترات الثلاثة، وتنفيذ الأنشطة الطارئة من المديرية والوزارة.

وتتم المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة التأكد من تقديم كافة الخدمات والأنشطة الشبابية والرياضية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وأيضا التحقق من مردود الأنشطة على أرض الواقع ومعرفة السلبيات ومحاولة علاجها.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على استمرار المتابعة الميدانية المفاجأة من قبل متابعين الإدارات الفرعية ومديري الإدارات، للوقوف على حسن سير العمل والانضباط، مع توجيه العاملين بمراكز الشباب إلى التعليمات الجديدة بشكل دوري.