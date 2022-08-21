6 بدائل صحية تجعل رحلتك أسهل لتعزيز إنقاص وزنك

كتبت إيناس البنا

يعد النظام الغذائي من أهم عامل عندما يتعلق الأمر بالصحة بشكل عام وفقدان الوزن خاصة، من تناول الطعام بشكل صحيح إلى التمرين وما إلى ذلك - هناك الكثير الذي يجب على الشخص القيام به من أجل التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتقليص محيط الخصر بشكل طبيعي.

ومع ذلك في الوقت الذي يعتمد فيه معظم الناس على الأطعمة المصنعة والمعبأة والمحفوظة، فإن أفضل طريقة لذلك فقدان الوزن مع النظام الغذائي بجعل بعض البساطة بعض البدائل من الأطعمة الصحية وأكثر أمانًا، وذلك وفقا لتقرير موقع " timesnownews

ماء الليمون بدل من الصودا:

المشروبات الغازية مليئة بالسكر والنكهات الاصطناعية والمحليات والمواد الكيميائية الضارة، فكل ما يقدمونه هو سعرات حرارية فارغة، البديل الأكثر أمانًا هو ماء الليمون، وهو مشروب يحفز الجسم التمثيل الغذائي ويسرع من فقدان الوزن.

الفشار بدل من رقائق البطاطس:



أثناء مشاهدة فيلم، قد يعتمد الكثير على تناول وجبة خفيفة - وخيار الانتقال الأسهل للجميع هو تناول رقائق البطاطس، ومع ذلك ، كبديل أكثر أمانًا ، يمكن للمرء أن يحاول تناول الفشار، فهي تحد من الشهية وتتحكم في تناول السعرات الحرارية أيضًا.

زيت الزيتون بدل الزبدة:



اختر خيارًا يحتوي على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وابتعد عن الزبدة التى يمكن أن تكون محملة بالصوديوم والتى تكون ضارة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

الفاكهة الكاملة أكثر من عصير الفاكهة:



تحتوي الفاكهة الكاملة على الألياف والعناصر الغذائية الأساسية - وهو شيء تحرم العصائر منه، لذلك ، يُنصح باختيار الخيار الأخير بدلاً من ذلك.

البطاطس المخبوزة بدلا من البطاطس المقلية:



وجبة البرجر غير مكتملة بدون طبق جانبي من البطاطس المقلية، ومع ذلك ، لا نوصي بأي منهما لفقدان الوزن، البديل الأكثر أمانًا هو شرائح البطاطس المخبوزة مع سعرات حرارية أقل ودهون أقل.

الزبادي اليوناني بدل الكريمة الحامضة الدهنية:



يعتبر الزبادي في أي يوم بديلاً صحيًا للكريمة الحامضة لأن هذا الطعام يحتوي على الكثير من الكالسيوم والبروتينات والدهون الصحية، لذا يمكن الاعتماد على الزبادى اليونانى الذى يحتوى على الكثير من الدهون الصحية والبروتينات.